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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor

    Xiaomi Mi Mix serisi altına gireceği anlaşılan katlanabilir akıllı telefonun dış ve iç kısımları tamamen ortaya çıktı. Modelin yakın dönemde piyasada olması bekleniyor.
    17 Mart 2021, 23:00 (14 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor
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    Katlanabilir akıllı telefonlar artık pazarın bir gerçeği ve pek çok üretici proje geliştiriyor. Bunlardan birisi Çinli Xiaomi. Firmanın kullanıma hazır olduğu tahmin edilen prototipine ait yeni görseller sızdırıldı.

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    Xiaomi Mi Mix Fold mu geliyor?

    Xiaomi’nin katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığı yaklaşık iki yıldır biliniyor. Hatta zaman zaman yöneticilerin test görüntüleri de sızdırılmıştı. Görseller piyasaya çıkması muhtemel modeli de şekillendiriyor.

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    Xiaomi’nin estetik odaklı Mi Mix serisine dahil olacağı anlaşılan katlanabilir telefonun iç ekranı bir metro istasyonunda görüntülenmişti. Şimdi ise dış gövde ve menteşe mekanizmasının olduğu görseller sızdırıldı.

    İçe doğru katlanan akıllı telefonun dış ekranı da tahminlere göre biraz küçük olacak. Üçlü kamera sistemi göze çarpan prototipin ara yüzünün de katlama için uyumlu hale getirildiği anlaşılıyor. Henüz Xiaomi’nin ne zaman bir lansman yapacağı bilinmiyor.

    Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor
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    https://www.gsmarena.com/foldable_xiaomi_mi_mix_appears_in_leaked_handson_photos-news-48245.php
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dr4qo 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Katlanmayan telefon al o zaman.
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    El_domingo 52 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Samsunglarda wireless dex diye bir ozellik var.. bu geliştirilse tek bir cihaz ama bir cok goruntuleme aygıtıyla daha az maliyet daha fazla verimlilik sağlanırdı..

    örneğin portable touch wireless bir monitor tablete donusur veya firmada wireless bir ekran klavye mouse seti ile telefonu aynı zamanda masaustu bilgisayar olarak kullanılır..telefon yenilendiinde hem masaüstü bilgisayar en tablet yenilenmiş gibi olur...daha ornekler cogallanabilir..
    keşke donanimhaber editorleri bu dediklerimi bir inceleseler..

    https://www.reddit.com/r/SamsungDex/comments/i70tq9/using_a_portable_monitor_wirelessly_with_dex/
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    F fatalrhymex (serif fatalrhyme) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oppo X ile bu konuda çok başarılı bi inovasyon gerçekleştirdi, diğerlerinin yanına bile yanaşamayacağını düşünüyorum.
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    mck94 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanirim en basarilisi surgulu olandi.
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    Bob Kelso 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tablet istersem tablet alırım. Katlamayın şu telefonları.
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