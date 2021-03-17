Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir akıllı telefonlar artık pazarın bir gerçeği ve pek çok üretici proje geliştiriyor. Bunlardan birisi Çinli Xiaomi. Firmanın kullanıma hazır olduğu tahmin edilen prototipine ait yeni görseller sızdırıldı.

İlginizi Çekebilir

Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor

Xiaomi Mi Mix Fold mu geliyor?

Xiaomi’nin katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığı yaklaşık iki yıldır biliniyor. Hatta zaman zaman yöneticilerin test görüntüleri de sızdırılmıştı. Görseller piyasaya çıkması muhtemel modeli de şekillendiriyor.

Ayrıca Bkz. "Oscar 2021 adayları açıklandı"

Xiaomi’nin estetik odaklı Mi Mix serisine dahil olacağı anlaşılan katlanabilir telefonun iç ekranı bir metro istasyonunda görüntülenmişti. Şimdi ise dış gövde ve menteşe mekanizmasının olduğu görseller sızdırıldı.

İçe doğru katlanan akıllı telefonun dış ekranı da tahminlere göre biraz küçük olacak. Üçlü kamera sistemi göze çarpan prototipin ara yüzünün de katlama için uyumlu hale getirildiği anlaşılıyor. Henüz Xiaomi’nin ne zaman bir lansman yapacağı bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör

https://www.gsmarena.com/foldable_xiaomi_mi_mix_appears_in_leaked_handson_photos-news-48245.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.