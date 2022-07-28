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    Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 2 çok yakında çıkacak

    Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu Mi Mix Fold geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Çinli teknoloji devi, yakın gelecekte bu modelin devamı olan Mix Fold 2'yi tanıtılabilir.
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    Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 2 çok yakında çıkacak
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    İlk olarak Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan Mix Fold 2 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi ise, tasarım ve donanım noktasında birçok sızıntıya maruz kalan Mix Fold 2'nin çıkış tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı.

    Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 2'nin ağustos ayında tanıtılacağı söyleniyor. Eğer gelen bilgiler doğruysa çok yakında Xiaomi tarafından tanıtıma dair paylaşımlar görebiliriz. Öte yandan Xiaomi'nin Andorid 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü 16 Ağustos'ta tanıtacağı söyleniyor, dolayısıyla Mix Fold 2 o tarihte tanıtılabilir.

    Xiaomi Mix Fold 2 beklenen özellikleri

    Önceki sızıntılara göre katlanabilir yapıdaki Mix Fold 2, 8.1 inçlik OLED ekrana sahip olacak. Bu ekranda 120Hz yenileme düzeyinde 2K çözünürlük sunulacak. Panelinin 21:9 formatında olacağı belirtilen Mix Fold 2'nin böylece selefinden daha kısa ve daha geniş olması sağlanacak.

    Katlanabilir telefonun kalbinde ise Snapdragon 8+ Gen 1 yongası bulunacak. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla çıkması beklenen cihazda 67W hızlı şarj olacak. Mix Fold 2 hakkında kesin fiyat bilgisi ve çıkış tarihi ise Xiaomi tarafından henüz paylaşılmadı.

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