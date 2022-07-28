İlk olarak Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan Mix Fold 2 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi ise, tasarım ve donanım noktasında birçok sızıntıya maruz kalan Mix Fold 2'nin çıkış tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı.



Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 2'nin ağustos ayında tanıtılacağı söyleniyor. Eğer gelen bilgiler doğruysa çok yakında Xiaomi tarafından tanıtıma dair paylaşımlar görebiliriz. Öte yandan Xiaomi'nin Andorid 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü 16 Ağustos'ta tanıtacağı söyleniyor, dolayısıyla Mix Fold 2 o tarihte tanıtılabilir.



Xiaomi Mix Fold 2 beklenen özellikleri

Önceki sızıntılara göre katlanabilir yapıdaki Mix Fold 2, 8.1 inçlik OLED ekrana sahip olacak. Bu ekranda 120Hz yenileme düzeyinde 2K çözünürlük sunulacak. Panelinin 21:9 formatında olacağı belirtilen Mix Fold 2'nin böylece selefinden daha kısa ve daha geniş olması sağlanacak.



Katlanabilir telefonun kalbinde ise Snapdragon 8+ Gen 1 yongası bulunacak. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla çıkması beklenen cihazda 67W hızlı şarj olacak. Mix Fold 2 hakkında kesin fiyat bilgisi ve çıkış tarihi ise Xiaomi tarafından henüz paylaşılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 2 çok yakında çıkacak