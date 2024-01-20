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    2023'te Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu: Bunu başaran ilk elektrikli otomobil

    Tesla Model Y, 2023'te Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. İlk defa bir elektrikli otomobil Avrupa'da en çok satan ünvanını kazanmayı başardı. İşte Avrupa'da en çok satan otomobiller.
    2023'te Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, 2023'te Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. İlk defa bir elektrikli otomobil Avrupa'da en çok satan ünvanını kazanmayı başardı. Dataforce'taki pazar araştırma uzmanları Model Y'nin geçriğimiz sene Avrupa'da 252.822 adet sattığını açıkladı.

    Tesla Model Y satışları %84 arttı

    Bir önceki sene 137.608 adet satış rakamı elde eden Model Y, satışlarını %84 arttırmayı başardı. Tesla'nın yaptığı fiyat indirimleri ve Avrupa'daki teşvikler otomobilin satışlarının artmasında önemli etkenler oldu. Berlin'deki fabrikasında şuanda haftada 3000 adet Model Y üretiliyor.

    Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 235.893 adet ile Dacia Sandero oldu. Volkswagen T-Rock, 206.438 adet ile üçüncü, Renault Clio 202.942 adet ile dördüncü, Peugeot 208 ve Opel Corsa ise sırasıyla 194.376 ve 188,662 adet ile beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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