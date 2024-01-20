2023'te Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu: Bunu başaran ilk elektrikli otomobil

Tesla Model Y satışları %84 arttı
Bir önceki sene 137.608 adet satış rakamı elde eden Model Y, satışlarını %84 arttırmayı başardı. Tesla'nın yaptığı fiyat indirimleri ve Avrupa'daki teşvikler otomobilin satışlarının artmasında önemli etkenler oldu. Berlin'deki fabrikasında şuanda haftada 3000 adet Model Y üretiliyor.
Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 235.893 adet ile Dacia Sandero oldu. Volkswagen T-Rock, 206.438 adet ile üçüncü, Renault Clio 202.942 adet ile dördüncü, Peugeot 208 ve Opel Corsa ise sırasıyla 194.376 ve 188,662 adet ile beşinci ve altıncı sırada yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.