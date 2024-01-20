2023'te Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu: Bunu başaran ilk elektrikli otomobil

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y, 2023'te Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. İlk defa bir elektrikli otomobil Avrupa'da en çok satan ünvanını kazanmayı başardı. Dataforce'taki pazar araştırma uzmanları Model Y'nin geçriğimiz sene Avrupa'da 252.822 adet sattığını açıkladı.

Tesla Model Y satışları %84 arttı

Bir önceki sene 137.608 adet satış rakamı elde eden Model Y, satışlarını %84 arttırmayı başardı. Tesla'nın yaptığı fiyat indirimleri ve Avrupa'daki teşvikler otomobilin satışlarının artmasında önemli etkenler oldu. Berlin'deki fabrikasında şuanda haftada 3000 adet Model Y üretiliyor.

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Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 235.893 adet ile Dacia Sandero oldu. Volkswagen T-Rock, 206.438 adet ile üçüncü, Renault Clio 202.942 adet ile dördüncü, Peugeot 208 ve Opel Corsa ise sırasıyla 194.376 ve 188,662 adet ile beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

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2023'te Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu