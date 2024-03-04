Xiaomi'nin son güncellemesi telefonları bozuyor: Güncellemeyin!

Xiaomi'nin son güncellemesi, telefonları bozuyor
Aktarıldığı kadarıyla artan şikayetlerin ardından Xiaomi, güncellemenin dağıtımını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Hatta X üzerinden yapılan resmi açıklamada, Güncellemenin bootloop'a neden olduğu (yeniden başlatma döngüsü) ve etkilenen kullanıcıların en yakın destek kanalından yardım almaları tavsiye ediliyor.
Güncellemenin dağıtımı durdu
Xiaomi'nin açıklamalarına göre yeni sorun, Sistem Kullanıcı Arayüzü Eklentisi adı verilen sistem uygulamasındaki bir güncellemeden kaynaklı. Bu sırada HyperOS çalıştıran cihazlar için tasarlanan bu uygulamanın, yanlışlıkla MIUI telefonlara gönderildiği belirtildi. Bu da akıllı telefonların sürekli olarak yeniden başlatılmasına yani bozulmasına gelmesine neden oluyor.
Xiaomi, kesin rakamları paylaşmamış olsa da, sorunun ''az sayıda'' Xiaomi cihazı etkilediğini söylüyor. Yani tüm modellerin güncellemeden kaynaklı sorunu yaşamadığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu olay, Xiaomi'nin yazılım güncellemelerinde karşılaştığı ilk sorun değil. Dolayısıyla telefonunuzdaki otomatik güncellemeleri, benzer tehlikelere karşı devre dışı bırakabilirsiniz.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.