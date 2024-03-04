Xiaomi'nin son güncellemesi telefonları bozuyor: Güncellemeyin!

Tam Boyutta Gör Her yıl yeni bir Android&iOS versiyonuyla karşımıza çıkan akıllı telefonlar, sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu noktada MIUI sistemini geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, çalışmalarına hız vermiş durumda. Ancak MIUI cihazlar için paylaşılan yeni bir güncelleme, bazı büyük sorunları beraberinde getirdi. Birçok ülkeden kullanıcı, güncellemenin telefonları ''bozduğunu'' ve kullanılamaz hale getirdiğini söylüyor. Xiaomi ise, güncellemeyi durdurdu.

Xiaomi'nin son güncellemesi, telefonları bozuyor

Aktarıldığı kadarıyla artan şikayetlerin ardından Xiaomi, güncellemenin dağıtımını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Hatta X üzerinden yapılan resmi açıklamada, Güncellemenin bootloop'a neden olduğu (yeniden başlatma döngüsü) ve etkilenen kullanıcıların en yakın destek kanalından yardım almaları tavsiye ediliyor.

Güncellemenin dağıtımı durdu

Xiaomi'nin açıklamalarına göre yeni sorun, Sistem Kullanıcı Arayüzü Eklentisi adı verilen sistem uygulamasındaki bir güncellemeden kaynaklı. Bu sırada HyperOS çalıştıran cihazlar için tasarlanan bu uygulamanın, yanlışlıkla MIUI telefonlara gönderildiği belirtildi. Bu da akıllı telefonların sürekli olarak yeniden başlatılmasına yani bozulmasına gelmesine neden oluyor.

Güncelleme desteği biten Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar 2 gün önce eklendi

Xiaomi, kesin rakamları paylaşmamış olsa da, sorunun ''az sayıda'' Xiaomi cihazı etkilediğini söylüyor. Yani tüm modellerin güncellemeden kaynaklı sorunu yaşamadığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu olay, Xiaomi'nin yazılım güncellemelerinde karşılaştığı ilk sorun değil. Dolayısıyla telefonunuzdaki otomatik güncellemeleri, benzer tehlikelere karşı devre dışı bırakabilirsiniz.

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