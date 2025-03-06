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    Xiaomi’nin SU7’si Tesla Model 3’ü tahtından indirdi!

    Elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan Xiaomi, SU7 modeliyle birlikte piyasadaki tüm dengeleri alt üst etmeye başladı. Gelen bilgiler Tesla’nın koltuğunun tehlikede olduğunu gösteriyor.

    Xiaomi’nin SU7’si Tesla Model 3’ü tahtından indirdi! Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasında büyük bir çıkış yaparak Tesla'ya güçlü bir rakip haline geldi. Teknoloji devi, SU7 modeliyle Model 3'ü geride bırakmayı başardı ve Çin pazarında dengeleri değiştirdi. Tesla, Model 3 üretimini rekor hızla artırarak pazara hakim olmuştu, ancak Xiaomi bu başarıyı bir adım öteye taşıdı. Şirket, ilk altı ayda 70 bin SU7 üreterek Tesla’nın aynı dönemde Model 3 için ulaştığı rakamları aştı.

    Fiyat avantajı Xiaomi’yi daha cazip hale getiriyor. SU7, Model 3’ten yaklaşık 2.500 dolar daha ucuz olmasına rağmen daha büyük bir batarya kapasitesine sahip ve %10 daha fazla menzil sunuyor. Üstelik baş üstü gösterge ekranı gibi Tesla'da olmayan yenilikçi özelliklerle donatılmış durumda. Xiaomi’nin sunduğu bu avantajlar, satış rakamlarına da net bir şekilde yansıdı. 2025’in Ocak ayında, Çin’de yaklaşık 8 bin Model 3 satılırken, Xiaomi aynı dönemde 22 bin SU7 teslim etti.

    Ancak en büyük fark, teslimat sürelerinde kendini gösteriyor. Model 3 için sipariş verenler araçlarına 1-3 hafta içinde kavuşurken, SU7 için bekleme süresi 31-34 haftayı buluyor. Xiaomi üretimi artırmak için çalışsa da yüksek talep nedeniyle teslimatlar gecikiyor.

    Tesla’nın en büyük kozu Model Y, ancak Xiaomi şimdi de bu modele rakip olacak YU7’yi hazırlıyor. Yaz aylarında üretime başlanacak YU7, Model Y’ye benzer şekilde konumlandırılacak. Eğer SU7'nin Model 3 karşısında gösterdiği başarı tekrar ederse, Tesla için işler zorlaşabilir. Model Y geçtiğimiz günlerde güncellendi ancak gelen sipariş sayıları beklenenin altında. Xiaomi’nin agresif fiyat politikası ve hızlı üretim süreci, Tesla’nın pazardaki üstünlüğünü ciddi şekilde tehdit edebilir.

    Elektrikli otomobil dünyasında rekabet her geçen gün kızışıyor. Xiaomi, Tesla’nın geliştirdiği büyük döküm parçalar ve yapısal batarya gibi üretim tekniklerini kendi modellerine uyarlayarak sektörde güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki aylarda, bu rekabetin hangi markanın lehine sonuçlanacağını göreceğiz.

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