Xiaomi'nin yeni akıllı saati yolda

Xiaomi kısa bir süre önce yeni Xiaomi Mi Watch S1 Pro akıllı saatini piyasaya sürdü ve şimdi yeni bir modeli piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.
eSIM desteği olabilir
Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nin resmi web sitesine göre, M2207W1 model numaralı Xiaomi akıllı saat 3C sertifikasyonunu geçti ve Huizhou Guanghong Technology Co. tarafından üretildi. Saat, müzik depolama ve çalma işlevlerine sahip. Şarj konusunda ise saat 5V ve 0,5A'de 2,5W şarjı destekliyor.
Şirketin akıllı saat serisi Xiaomi Watch S1, Xiaomi Watch Color 2, Redmi Watch 2 ve Xiaomi Watch S1 Pro'yu içermekte. Hiçbiri yerleşik eSIM kart özelliğine sahip değil. eSIM özelliği talep gördüğü için bu teknolojinin yeni modelde yer alması mümkün. Yeni saatle ilgili diğer ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: