Xiaomi'nin yeni akıllı saati yolda

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Xiaomi kısa bir süre önce yeni Xiaomi Mi Watch S1 Pro akıllı saatini piyasaya sürdü ve şimdi yeni bir modeli piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

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eSIM desteği olabilir

Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nin resmi web sitesine göre, M2207W1 model numaralı Xiaomi akıllı saat 3C sertifikasyonunu geçti ve Huizhou Guanghong Technology Co. tarafından üretildi. Saat, müzik depolama ve çalma işlevlerine sahip. Şarj konusunda ise saat 5V ve 0,5A'de 2,5W şarjı destekliyor.

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Şirketin akıllı saat serisi Xiaomi Watch S1, Xiaomi Watch Color 2, Redmi Watch 2 ve Xiaomi Watch S1 Pro'yu içermekte. Hiçbiri yerleşik eSIM kart özelliğine sahip değil. eSIM özelliği talep gördüğü için bu teknolojinin yeni modelde yer alması mümkün. Yeni saatle ilgili diğer ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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