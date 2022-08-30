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    Xiaomi'nin yeni akıllı saati yolda

    Geçtiğimiz haftalarda Mi Watch S1 Pro modelini piyasaya süren Xiaomi, yakında yeni bir akıllı saatini daha satışa sunmaya hazırlanıyor.                          
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    Xiaomi'nin yeni akıllı saati yolda
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    Xiaomi kısa bir süre önce yeni Xiaomi Mi Watch S1 Pro akıllı saatini piyasaya sürdü ve şimdi yeni bir modeli piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

    eSIM desteği olabilir

    Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nin resmi web sitesine göre, M2207W1 model numaralı Xiaomi akıllı saat 3C sertifikasyonunu geçti ve Huizhou Guanghong Technology Co. tarafından üretildi. Saat, müzik depolama ve çalma işlevlerine sahip. Şarj konusunda ise saat 5V ve 0,5A'de 2,5W şarjı destekliyor.

    Xiaomi'nin yeni akıllı saati yolda
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    Şirketin akıllı saat serisi Xiaomi Watch S1, Xiaomi Watch Color 2, Redmi Watch 2 ve Xiaomi Watch S1 Pro'yu içermekte. Hiçbiri yerleşik eSIM kart özelliğine sahip değil. eSIM özelliği talep gördüğü için bu teknolojinin yeni modelde yer alması mümkün. Yeni saatle ilgili diğer ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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