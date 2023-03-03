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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu Redmi A2 özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu Redmi A2 modeli çeşitli sertifika sitelerinde görünmeye başladı. İşte 97 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak telefonun tasarımı ve özellikleri 
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    Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu Redmi A2 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen uygun fiyatlı Redmi A1 modelinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Redmi A2, çeşitli sertifika sitelerinde görünmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Yakında geliyor

    Bilmeyenler için yaklaşan bütçe telefonu, kısa süre önce Hindistan'ın BIS veritabanında görüntülenmişti. Burada yaklaşan telefonun tasarımı da dahil olmak üzere Siyah, Mavi ve Yeşil renklerinde 97 euro fiyat etiketine sahip olacağını öğrendik. Şimdi 23028RN4DG model numarasına sahip Redmi A2, NBTC'nin veritabanında gün yüzüne çıktı.

    Redmi A2 özellikleri

    Bildirilenlere göre Redmi A2, 6.52 inç boyutlarında HD+ (1600 x 720 piksel) IPS LCD ekran ile tanıtılacak. Ayrıca yeni cihaza selfie ve görüntülü aramalar için 5MP ön kamera eşlik edecek. Arka tarafında ise 8MP birincil ve 2MP makro olmak üzere ikili bir kamera kurulumdan destek alacağı belirtilen telefon, 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile vitrine çıkacak. 

    Kaputun altında Redmi A2, gücünü 12nm süreci ile üretilen sekiz çekirdekli MediaTek Heli G36 platformundan alacak. Bu yonga setine ise 2GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi eşlik edecek. Ancak kullanıcıların bir microSD kart ile depolamayı 512GB'a kadar genişletebileceğini belirtelim.

    Ek olarak yeni bütçe telefonunun kutusundan tek bir hoparlör, çift SIM desteği, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık girişi ve Android 13 (Go Edition) ile çıkması bekleniyor. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 8 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 21 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 23 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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