Redmi 12 Turbo yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda sızıntılar ile gündeme gelen Redmi Note 12 Turbo modelinin yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Bilindiği üzere Redmi Note serisi, birçok kez kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Peki yaklaşan Redmi Note 12 Turbo beraberinde neler getirecek? İşte detaylar.

Redmi Note 12 Turbo yakında geliyor

XiaomiUI tarafından hazırlanan rapora göre Xiaomi, Redmi Note 12 Turbo için yazılım aşamasını tamamlandı. Bununla birlikte Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gönderilecek model, V14.0.2.0.TMRCNXM yapı numarasına sahip olacak. Ek olarak yaklaşan telefonun küresel pazarda POCO F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yakın zamanlı sızıntılara göre Redmi Note 12 Turbo, ön tarafında 6.67 inç boyutlarında 120Hz OLED ekran ile tanıtılacak. Kaputun altında ise yeni bir Snapdragon 7 serisi (Gen 2 veya Gen 1) işlemciden güç alacağı belirtilen cihazın, ekran içi parmak izi sensörü, 5.500mAh boyutlarında batarya ve 67W hızlı şarj desteği ile vitrine çıkması bekleniyor.

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Ayrıca Redmi Note 12 Turbo'nun 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacağı belirtiliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Cihazın arka bölümüne ise 50MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP makro olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu eşilik edecek. Ön kamera özellikleri henüz bilinmiyor.

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Xiaomi Redmi 12 Turbo yakında geliyor: İşte bildik