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    Xiaomi Book S 12.4 ortaya çıktı: Snapdragon 8cx Gen 2 ile geliyor

    Xiaomi'nin 12.4 inç ekrana sahip yeni kompakt dizüstü bilgisayarı Geekbench'te listelendi. Book S 12.4 olarak anılan model Snapdragon 8cx Gen 2 işlemci ve Windows 11 Home ile geliyor.
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    Xiaomi Notebook S 12.4 ortaya çıktı
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    Çinli üretici Xiaomi, birkaç yeni dizüstü bilgisayar çıkarmayı planlıyor. Kısa süre önce Geekbench veritabanında 10 çekirdekli Intel Core i7-12650H işlemciyi temel alan RedmiBook Pro 15 2022 ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bir başka cihaz listelendi.

    Xiaomi Book S 12.4 olarak anılan modelden bahsediyoruz. Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 platformu ile donatılan cihaz Windows 11 Home işletim sistemini çalıştırıyor. Görünüşe bakılırsa dizüstü bilgisayar 12.4 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak.

    En ince ve en hafif model olabilir

    Çinli şirket ARM platformunu kullanmayı tercih ettiği için aktif bir soğutma sistemine gerek kalmıyor. Dolayısı ile Book S 12.4, Xiaomi'nin en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı olabilir. Ancak işlemci seçimi performans anlamında yüzleri güldürür mü bilinmez.

    Snapdragon 8cx Gen 2 geçen yıl çıkış yapan Snapdragon 888'den bile daha geride. Yani söz konusu işlemci dizüstü bilgisayar için iyi bir seçim gibi görünmüyor. Xiaomi'nin cihazda neden Snapdragon 8cx Gen 3 gibi daha yeni bir platforma yer vermediği merak ediliyor.

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