Redmi, 100 inçlik dev bir akıllı TV çıkarmaya hazırlanıyor

Xiaomi'nin bütçe dostu ürünleriyle tanınan alt markası Redmi, 100 inçlik dev ekrana sahip yeni bir akıllı TV'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni model Redmi Max serisi altında tüketicilere sunulacak.
Yakında çıkış yapması beklenen L100R8-MAX model numaralı cihaz, Bluetooth SIG ve 3C sertifikasyon kurumlarının web sitelerinde görüldü. Hatırlayacağınız üzere şirket 2020'de 98 inç Redmi MAX televizyonunu piyasaya sürmüştü. Yeni model bu ürünün halefi olarak karşımıza çıkabilir.
Neler biliniyor?
Bluetooth SIG kayıtlarına göre televizyon Bluetooth 5.0 teknolojisi ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelecek. Şimdilik resmi kaynaklarda yer alan bilgiler bu kadar. Ancak yeni Redmi MAX'ın en azından 98 inçlik modelin özelliklerini daha ileri seviyeye taşımasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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