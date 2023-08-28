Xiaomi oldukça kullanışlı bir manyetik lamba çıkardı: 150 lümen parlaklık sunuyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, herkesin işine yarayabilecek çok yönlü bir manyetik lamba çıkardı. Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp olarak adlandırılan ürün çeşitli aydınlatma modlarına ve son derece uygun bir fiyat etiketine sahip.

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Lambayı yerleştirmek için her zaman uygun bir alan bulabileceksiniz. Çünkü dilediğiniz yere manyetik olarak tutturarak kullanıyorsunuz. Bunun için önce metal tabanını üzerindeki 3M çift taraflı bant ile istediğiniz bir yüzeye yapıştırmanız lazım. Herhangi bir yeri delmenize gerek yok.

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Daha sonrasında ise lamba başlığını tabana manyetik olarak tutturarak veya çıkarıp elde kullanabilirsiniz. Herhangi bir pil veya priz de gerekmiyor. Lambada 4.5 saat ışık sağlayan 2.000 mAh pil mevcut. Şarjı bittiğinde 1.2 metrelik USB-C kablosu ile kolayca şarj edebiliyorsunuz.

150 lümen parlaklık

Lambanın parlaklığı 150 lümene ulaşıyor. Toplam üç parlaklık modu var. Titreme yapmadığı için ışık kaynağı gözleri yormuyor ve nesnelerin gerçek renkleri bozulmuyor. Lamba 36 cm uzunluğunda. Ayrıca gövdesi 25 derece açıyla döndürülebiliyor.

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Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp'ın mavi ışık emisyon derecesi kabul edilebilir standartlarda. Lamba, Xiaomi Youpin kitlesel fonlama platformunda satışa sunulacak. Fiyat etiketi 69 yuan (9.5 dolar). Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

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