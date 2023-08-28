Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi oldukça kullanışlı bir manyetik lamba çıkardı: 150 lümen parlaklık sunuyor

    Farklı kategorilerde geniş bir ürün ve aksesuar yelpazesine sahip olan Xiaomi şimdi de bir okuma lambası piyasaya sürdü. Manyetik bağlantı özelliğine sahip lamba 150 lümene kadar parlaklık sunuyor.

    Xiaomi oldukça kullanışlı bir manyetik lamba piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, herkesin işine yarayabilecek çok yönlü bir manyetik lamba çıkardı. Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp olarak adlandırılan ürün çeşitli aydınlatma modlarına ve son derece uygun bir fiyat etiketine sahip.

    Lambayı yerleştirmek için her zaman uygun bir alan bulabileceksiniz. Çünkü dilediğiniz yere manyetik olarak tutturarak kullanıyorsunuz. Bunun için önce metal tabanını üzerindeki 3M çift taraflı bant ile istediğiniz bir yüzeye yapıştırmanız lazım. Herhangi bir yeri delmenize gerek yok.

    Xiaomi oldukça kullanışlı bir manyetik lamba piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Daha sonrasında ise lamba başlığını tabana manyetik olarak tutturarak veya çıkarıp elde kullanabilirsiniz. Herhangi bir pil veya priz de gerekmiyor. Lambada 4.5 saat ışık sağlayan 2.000 mAh pil mevcut. Şarjı bittiğinde 1.2 metrelik USB-C kablosu ile kolayca şarj edebiliyorsunuz.

    Xiaomi oldukça kullanışlı bir manyetik lamba piyasaya sürdü

    150 lümen parlaklık

    Lambanın parlaklığı 150 lümene ulaşıyor. Toplam üç parlaklık modu var. Titreme yapmadığı için ışık kaynağı gözleri yormuyor ve nesnelerin gerçek renkleri bozulmuyor. Lamba 36 cm uzunluğunda. Ayrıca gövdesi 25 derece açıyla döndürülebiliyor.

    Xiaomi oldukça kullanışlı bir manyetik lamba piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp'ın mavi ışık emisyon derecesi kabul edilebilir standartlarda. Lamba, Xiaomi Youpin kitlesel fonlama platformunda satışa sunulacak. Fiyat etiketi 69 yuan (9.5 dolar). Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bakire olmayan biriyle evlenmek güneş yanığı pasta cila ile geçer mi york klima nerede uretiliyor kıbrıs"ta askerlik yapanların yorumları iphone ses kaydedici ekranda görünmeyen

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız