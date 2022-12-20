Xiaomi Pad 6 için geri sayım başladı: Xiaomi 13 Ultra ile birlikte geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemileri 11 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Serinin en üst modeli Xiaomi 13 Ultra ise gelecek yıl piyasaya sürülecek. Fakat akıllı telefon tek başına gelmeyecek gibi gözüküyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi 2 gün önce eklendi

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre cihazla birlikte Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro tablet modelleri de duyurulacak. Gelen bilgiler lansman etkinliğinin önümüzdeki yılın Mayıs veya Haziran aylarında yapılacağı yönünde.

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Xiaomi Pad 6 hakkında bilinenler

Aynı kaynak daha önce katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3'ün Xiaomi 13 UItra ile birlikte tanıtılacağını söylemişti. Her iki telefon da maksimum konfigürasyonda 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile sunulacak.

Xiaomi Pad 6 serisinin 2.8K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.4 inç OLED ekranla geleceği söyleniyor. Pro versiyonu Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca dört hoparlörlü ses sistemi ve NFC modülünden de bahsediliyor.

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Xiaomi Pad 6 için geri sayım başladı: Xiaomi 13 Ultra ile geliyor