Xiaomi Pad 6 için geri sayım başladı: Xiaomi 13 Ultra ile birlikte geliyor

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre cihazla birlikte Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro tablet modelleri de duyurulacak. Gelen bilgiler lansman etkinliğinin önümüzdeki yılın Mayıs veya Haziran aylarında yapılacağı yönünde.
Xiaomi Pad 6 hakkında bilinenler
Aynı kaynak daha önce katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3'ün Xiaomi 13 UItra ile birlikte tanıtılacağını söylemişti. Her iki telefon da maksimum konfigürasyonda 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile sunulacak.
Xiaomi Pad 6 serisinin 2.8K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.4 inç OLED ekranla geleceği söyleniyor. Pro versiyonu Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca dört hoparlörlü ses sistemi ve NFC modülünden de bahsediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...