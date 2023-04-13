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    Xiaomi Pad 6 lansman tarihi açıklandı: Yakında geliyor

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi Pad 6 serisinin çıkış tarihi belli oldu. Peki yeni tablet ailesi neler sunacak? İşte tasarımı ve daha fazlası...
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    Xiaomi Pad 6 lansman tarihi açıklandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Pad 6 serisi ve Band 8 olmak üzere yeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Dün yapılan açıklamada Xiaomi 13 Ultra için 18 Nisan tarihine işaret eden Xiaomi, şimdi bu lansmana Xiaomi Pad 6 ve Ban 8'in de dahil olacağını duyurdu.  Peki yeni akıllı cihazlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Xiaomi Pad 6 lansman tarihi açıklandı

    Bugünki duyuruya ek olarak Xiaomi, Xiaomi Pad 6 ve Band 8'in tasarımlarını ve renk seçeneklerini içeren yeni tanıtım görüntüleri de paylaştı. Bu görüntülere baktığımızda, cihazın ön tarafta bir adet selfie, arka tarafta ise çift sensörden destek aldığını görüyoruz. Tabletin üst kısmında güç düğmesi bulunurken, alt bölümde ise USB-C girişine yer verilmiş. Ayrıca çift hoparlör kurulumu bizleri bekliyor olacak.

    Xiaomi Pad 6, muhtemelen cihazdan ayrı satılacak bir kalem ve Bluetooth klavyey desteğine sahip olacak. Nitekim Pad 5 serisinde de benzer bir hareketle karşılaştık. Ayrıca etkinlikte Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinin tanıtılacağı söyleniyor. Ancak görüntülerde yer alan modelin hangisi olduğu belli değil.

    Sızıntılara göre Xiaomi Pad 6 serisi, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızına sahip LCD ekran, Snapdragon 888 (temel model) ve Snapdragon 8 Gen 1 (Pro) yonga setlerinden güç alması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Xiaomi 13 Ultra, Pad 6 serisi ve Band 8 hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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