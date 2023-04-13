Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Pad 6 serisi ve Band 8 olmak üzere yeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Dün yapılan açıklamada Xiaomi 13 Ultra için 18 Nisan tarihine işaret eden Xiaomi, şimdi bu lansmana Xiaomi Pad 6 ve Ban 8'in de dahil olacağını duyurdu. Peki yeni akıllı cihazlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Xiaomi Pad 6 lansman tarihi açıklandı

Bugünki duyuruya ek olarak Xiaomi, Xiaomi Pad 6 ve Band 8'in tasarımlarını ve renk seçeneklerini içeren yeni tanıtım görüntüleri de paylaştı. Bu görüntülere baktığımızda, cihazın ön tarafta bir adet selfie, arka tarafta ise çift sensörden destek aldığını görüyoruz. Tabletin üst kısmında güç düğmesi bulunurken, alt bölümde ise USB-C girişine yer verilmiş. Ayrıca çift hoparlör kurulumu bizleri bekliyor olacak.

Xiaomi 13 Ultra'nın dev kamerasından fotoğraf örnekleri geldi 1 gün önce eklendi

Xiaomi Pad 6, muhtemelen cihazdan ayrı satılacak bir kalem ve Bluetooth klavyey desteğine sahip olacak. Nitekim Pad 5 serisinde de benzer bir hareketle karşılaştık. Ayrıca etkinlikte Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinin tanıtılacağı söyleniyor. Ancak görüntülerde yer alan modelin hangisi olduğu belli değil.

Sızıntılara göre Xiaomi Pad 6 serisi, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızına sahip LCD ekran, Snapdragon 888 (temel model) ve Snapdragon 8 Gen 1 (Pro) yonga setlerinden güç alması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Xiaomi 13 Ultra, Pad 6 serisi ve Band 8 hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi Pad 6 lansman tarihi açıklandı: Yakında geliyor