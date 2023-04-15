Tam Boyutta Gör Xiaomi, 18 Nisan’da Çin’de düzenleyeceği etkinlikte kamerasıyla merak uyandıran Xiaomi 13 Ultra ile birlikte Xiaomi Pad 6 serisini resmî olarak tanıtacak. Lansmandan önce, Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro’nun işlemcisi, bataryası ve ekran özellikleri ortaya çıktı.

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Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro bilinen özellikleri

Xiaomi Pad 6, Snapdragon 870 işlemci ile gelecek. Bu işlemcinin geçen sene Pad 5 Pro’ya güç veren Snapdragon 865 ile aynı olduğu biliniyor. Pad 6 Pro’da ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci bulunacak. Batarya kapasitesi açısından, iki model arasında çok fark olmayacak. Pad 6 Pro’da 8600 mAh pil, düz Pad 6’da 8840 mAh pil olacak. Ancak, Pro model 67W kablolu şarjı desteklerken, standart model 33w şarjı destekleyecek.

Ekran tarafında, yalnızca standart modelin ekran özellikleri belli; Pad 6, 11 inç, 2.8K çözünürlük, 309ppi piksel yoğunluğu, 144Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip olacak. Pro modelin AMOLED ekran ve arkada 50MP kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Söylentilere göre, Pad 6 Pro Çin dışında satışa sunulmayacak, Pad 6 da Hindistan dahil uluslararası pazarlara çıkacak.

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Xiaomi Pad 6 serisinin kilit özellikleri ortaya çıktı