Xiaomi, ince ve hafif yeni 10.000mAh bataryasını satışa çıkardı

Yeni 10.000 mAh Xiaomi powerbank, PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE ve SFCP dahil çeşitli hızlı şarj protokolleriyle uyumlu. USB-C bağlantı noktası üzerinden 22.5w’a kadar, USB-A portu üzerinden de 12w’a kadar şarj ediyor. Powerbank ile uyumlu bir şarj cihazı kullanıldığında 22.5w’a kadar şarj edilebiliyor.
Xiaomi, yeni powerbanki “10000mAh 22.5w Lite” yaklaşık 11 dolar fiyatla Çin’de satışa sundu.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.