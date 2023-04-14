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    Xiaomi, ince ve hafif yeni 10.000mAh bataryasını satışa çıkardı

    Xiaomi’nin Çin’de satışa çıkardığı yeni 10000mAh powerbank, inceliği ve hafifliğinin yanında fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite özellikleri:
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    Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5w Lite satışta işte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5w Lite adıyla satılan powerbank, tek USB-C portu, iki USB-A portu üzerinden aynı anda birden fazla cihazı şarj ediyor ancak yalnızca 15mm inceliğinde ve 225 gr ağırlığında.

    Yeni 10.000 mAh Xiaomi powerbank, PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE ve SFCP dahil çeşitli hızlı şarj protokolleriyle uyumlu. USB-C bağlantı noktası üzerinden 22.5w’a kadar, USB-A portu üzerinden de 12w’a kadar şarj ediyor. Powerbank ile uyumlu bir şarj cihazı kullanıldığında 22.5w’a kadar şarj edilebiliyor.

    Xiaomi Powerbank 10000mAh 22.5w Lite özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni powerbankin iPhone’ları 20w hızda şarj edebildiğini, iPhone 13 modelinin yaklaşık 2 saatte tamamen şarj olmasını sağladığını söylüyor. Powerbankin kendisi yaklaşık 1.5 saatte tamamen şarj oluyor. Powerbank, cihaz ve duruma bağlı olarak farklı şarj hızları arasında geçiş yaparak kulaklık gibi diğer aygıtları şarj etmeyi mümkün kılan akıllı şarj teknolojisine sahip. Aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, kısa devre koruması, düşük voltaj koruması gibi kullanıcı güvenliğini sağlayan koruma özellikleri tabii ki mevcut.

    Xiaomi, yeni powerbanki “10000mAh 22.5w Lite” yaklaşık 11 dolar fiyatla Çin’de satışa sundu.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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