Tam Boyutta Gör 2021 yılında Xiaomi Pad 5 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Xiaomi, bir sonraki model Xiaomi Pad 6 için çalışmalara başladı. Söylentilerin çoğu, yaklaşan tablet modellerinin 2022 yılı içerisinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bu olmayacak gibi gözüküyor. Bugün Digital Chat Station, Xiaomi Pad 6 serisinin özelliklerine ve lansman tarihine açıklık getirdi.

Xiaomi Pad 6 serisi 2023'ün ikinci çeyreğinde geliyor

Bildirilenlere göre Xiaomi Pad 6 serisi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Muhtemel olarak bu tarih Nisan ayı civarında olacak. Bununla birlikte Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro olmak üzere toplam iki modelden oluşacak serinin ‘Pipa’ ve ‘Liuqin’ kod adlarına sahip olduğu belirtiliyor. Bunlar arasından temel model Snapdragon 870, Pro model ise muhtemel olarak Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti tarafından desteklenecek.

Pro model Çin'e özel olabilir

Digital Chat Station, her iki tabletin de dar çerçeveli 11 ila 12 inç ekran ve çift kamera kurulumu ile geleceğini bildirdi. Önceki sızıntılar ise tepe model Xiaomi Pro'nun, 2880 x 1880 piksel ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla geleceğini gösteriyor. Buna ek olarak yeni cihaz, dörtlü hoparlör, NFC, klavye ve kalem desteği ile karşımıza çıkabilir.

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Paylaşılan detaylar arasında, Xiaomi Pad 6 Pro'nun Çin pazarına özel kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan Xiaomi Pad 6, Çin, Hindistan ve küresel pazarda piyasaya sürülebilir. Ayrıca kaynaklar, Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin de yeni bir tablet modeli üzerinde çalıştığını söylüyor. Ancak bu tabletin detayları henüz paylaşılmadı.

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Xiaomi Pad 6 serisinin lansman tarihi sızdırıldı: Neler sunacak?