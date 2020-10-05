Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor

Modern akıllı telefon pazarı ilk dönemlerinde 192MB RAM, 256MB depolama gibi değerler çok büyük görülürken bugüne geldiğimizde 16GB RAM veya 512GB depolama gibi değerlere artık alıştık. Bununla birlikte halen yazılım tarafında bazı optimizasyonlara ihtiyaç var.

Xiaomi RAMDISK neler sunuyor?

Bilgisayar sistemlerinde RAM belleğin bir kısmının uygulama veya oyunlarda depolama olarak kullanılması ve bu sayede performansın arttırılması bilinen bir teknoloji. Xiaomi ilk kez bu teknolojiyi akıllı telefonlara getiriyor.

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RAMDISK akıllı telefonlarda RAM belleğin bir kısmını sanal depolama olarak kullanılmasını sağlayacak. Daha hızlı RAM teknolojisi sayesinde oyunların kurulum hızının da arttırılması amaçlanıyor. Normalde grafik birimi tarafında bazı optimizasyonlar ile oyun performansı arttırılıyordu.

RAMDISK teknolojisi ilk olarak Xiaomi Mi 10 Ultra 16GB LPDDR5 versiyonunda test edilecek. RAMDISK Trial Mode adıyla başlayan bu özellik Oyun Merkezi uygulamasında Hızlı Kurulum menüsü altında yer alıyor. Testlerde Mi 10 Ultra modelinin RAM belleği 446GB/s bant genişliğine kadar çıkabildiği görülmüş. UFS 3.1 depolama belleği ise 750MB/s hızlarına kadar ulaşabiliyor.

Elbette RAMDISK için oyunların da uyumlu olması gerekiyor. QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite gibi 10 civarında oyun hali hazırda uyumluluk sunuyor. Peace Elite oyununun sadece 10 saniyede kurulum yaptığı ifade ediliyor. Normal kurulum modunda ise 20 saniyenin üzerine çıkıyor.

RAMDISK özelliğinde bataryanın azalması veya cihazın yeniden başlatılması durumunda RAM belleğe kurulan oyunun kaybolduğu belirtiliyor. Xiaomi ise bunun için oyunu RAM’en flash belleğe transfer seçeneği de koymuş. Henüz RAMDISK teknolojisinin başka hangi modellere geleceği açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/10/05/xiaomi-ramdisk-mi-10-ultra-boosts-game-performance/

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