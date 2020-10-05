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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor

    RAMDISK adı verilen yeni teknoloji; bilgisayarlardan aşina olduğumuz RAM bellek üzerinde sanal depolama alanı oluşturulması tekniğini akıllı telefonlara getiriyor.
    2 hf.
    18,5b
    1
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor

    Modern akıllı telefon pazarı ilk dönemlerinde 192MB RAM, 256MB depolama gibi değerler çok büyük görülürken bugüne geldiğimizde 16GB RAM veya 512GB depolama gibi değerlere artık alıştık. Bununla birlikte halen yazılım tarafında bazı optimizasyonlara ihtiyaç var.

    Xiaomi RAMDISK neler sunuyor?

    Bilgisayar sistemlerinde RAM belleğin bir kısmının uygulama veya oyunlarda depolama olarak kullanılması ve bu sayede performansın arttırılması bilinen bir teknoloji. Xiaomi ilk kez bu teknolojiyi akıllı telefonlara getiriyor.

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    RAMDISK akıllı telefonlarda RAM belleğin bir kısmını sanal depolama olarak kullanılmasını sağlayacak. Daha hızlı RAM teknolojisi sayesinde oyunların kurulum hızının da arttırılması amaçlanıyor. Normalde grafik birimi tarafında bazı optimizasyonlar ile oyun performansı arttırılıyordu.

    Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor

    RAMDISK teknolojisi ilk olarak Xiaomi Mi 10 Ultra 16GB LPDDR5 versiyonunda test edilecek. RAMDISK Trial Mode adıyla başlayan bu özellik Oyun Merkezi uygulamasında Hızlı Kurulum menüsü altında yer alıyor. Testlerde Mi 10 Ultra modelinin RAM belleği 446GB/s bant genişliğine kadar çıkabildiği görülmüş. UFS 3.1 depolama belleği ise 750MB/s hızlarına kadar ulaşabiliyor.

    Elbette RAMDISK için oyunların da uyumlu olması gerekiyor. QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite gibi 10 civarında oyun hali hazırda uyumluluk sunuyor. Peace Elite oyununun sadece 10 saniyede kurulum yaptığı ifade ediliyor. Normal kurulum modunda ise 20 saniyenin üzerine çıkıyor.

    RAMDISK özelliğinde bataryanın azalması veya cihazın yeniden başlatılması durumunda RAM belleğe kurulan oyunun kaybolduğu belirtiliyor. Xiaomi ise bunun için oyunu RAM’en flash belleğe transfer seçeneği de koymuş. Henüz RAMDISK teknolojisinin başka hangi modellere geleceği açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/05/xiaomi-ramdisk-mi-10-ultra-boosts-game-performance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 2 hf. en beğenilen
    İlk önce ram’e kursa ;

    Sonra boş vaktinde diske aktarsa ;

    RAM bittiğinde ram’dan silse ;

    RAM boşaldığında sık açılanları RAM’a aktarsa.



    Bu kadar çok RAM en sonunda bir işe yarar herhalde.
    İlk önce ram’e kursa ; Sonra boş vaktinde diske aktarsa ; RAM bittiğinde ram’dan silse ; RAM boşaldığında sık açılanları RAM’a aktarsa.
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    hksdejavu (Kaan ) 2 hf.
    Mantık ve niyet çok güzel. Ama "oyunların da uyumlu olması gerekiyor" kısmını veya benzerini gördüğüm anda anlıyorum ki kısa sürede sektörden çekilip gidecek. Android tarafında bu tip konuları geliştiricilere kabul ettiremiyorlar. Xiaomi veya X bir firma kılı kırk yarsa da sonunda Google'ın dediğine kalacak. Store bazında zorunluluk getirilmediği sürece bu tarz atılımlar hayal olarak kalıyor.

    İki platforma da geliştirme yapan biri olarak karşı örnek vereyim. "Sing In Apple" özelliğini uygulamaya koymak zorunda kaldık. Apple eğer Facebook ile logine izin veriyorsan buna da izin vermen lazım dedi. Bizim için hiçbir dezavantajı yok hatta mantık süper, sadece özelliği eklemek için zaman harcamamız gerekiyor. Bize kalsa ertelerdik de ertelerdik.

    Aynı şekilde belli bir büyüklüğe geldiğimizde Google kredi kartı, mobil ödeme yanına benim Google Play ödememi de eklemek zorundasın yoksa yeni güncellemelerini yayına almam dedi. Google Play ödemesi kullanıcılar için büyük kolaylık ama bizim için iş listesinde çok daha aşağıda. Tabi bu ödeme yöntemlerindeki yüksek komisyon istemememiz için başka bir neden :).

    Demek istediğim bir özelliği kabul ettirmek istiyorsanız ya zorlayacaksınız ya da kabul edecek kişiye çok mükemmel avantajlar sağlayacak. Oyun geliştiri için oyununun çok daha hızlı açılmasının bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Hızlı açılan oyun telefon geliştirici için bir pazarlama kozu. Oyun geliştirici zaten bütün cihazlardan para kazanmaya çalışıyor. Onun için zaten en iyi cihazı kullanan da yavaş cihazı kullananda para kazandırıyor. Ekstra eforu harcaması bir artı değer katmayacaktır.
    Mantık ve niyet çok güzel. Ama "oyunların da uyumlu olması gerekiyor" kısmını veya benzerini gördüğüm anda anlıyorum ki kısa sürede sektörden çekilip gidecek. A...
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    Yanıtla +12
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    EmuDev 2 hf.
    Basit bir cache mekanizmasını yeni bir teknoloji diye sunuyorlar ya uyuz oluyorum. Linux kernelde zaten bu tür işlevler var. Belki kapsamı biraz daha genişletilebilir.
    Basit bir cache mekanizmasını yeni bir teknoloji diye sunuyorlar ya uyuz oluyorum. Linux kernelde zaten bu tür işlevler var. Belki kapsamı biraz daha genişletil...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Seko92 2 hf.
    Amiga'da vardı.
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    kayamtky 2 hf.
    Bende ki Crucial SSD nin menüsünde ramdisk özelliğini istenirse aktif edilmek üzere pasif olarak görüyorum.
    Kullanan arkadaş var mı, gerçekten işe yarıyor mu ?
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    Want to (İbrahim DOĞAN) 2 hf.
    446 GB/s değildir o 446 Gb/s dir. Şuan masaüstü pcler bile 70 GB/s hızı zor görüyor. Bu halde bu birim GigaByte değil Gigabit dir ancak.
    Yanıtla +4
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 hf.
    RAM ARTA ARTA RAM FİYATLARI DA ARTIYOR YETER LAN
    BIRAKIN LAN ŞU RAMLERİ, ZATEN BOŞ CANDY CRUSH FLN OYNUYONUZ
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 2 hf.
    Telefonda başka kullanan yoksa yeni demektir
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf. (düzenlendi)
    33 yıl önce Amiga'larda bu vardı zaten, adi da RAmDisk di, yeni bişi değil :D

    https://www.atarimagazines.com/compute/issue88/Amiga_And_64_Ramdisk_Files.php
    Yanıtla +3
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    1989 Amiga500 diyorum !
    buna yeni teknoloji diyenin
    yüzüne tükürürler diyorum
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    kaireis06 (Göktürk Nalbantoğlu) 2 hf. SEO19ProjectManager
    ısıtıp ısıtıp kullanıcının yüzüne vurma buna denir 30 40 yıllık teknolojiyi yeni bir şeymiş lanse etmek Gaziantep de 300 🏭 fabrika açtı rte sorsan fabrika 40 50 yıllık yersenn tabii.
    Yanıtla +2
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    Dediğimdedik 2 hf.
    yapsınlar da bir bakalım hele testlere
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    mesci_663 (ibrahim halil mes) 2 hf.
    MIUI düzgün zaten, kaldı ramdiski boş bir şeye benziyor
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    EmuDev 2 hf.
    Basit bir cache mekanizmasını yeni bir teknoloji diye sunuyorlar ya uyuz oluyorum. Linux kernelde zaten bu tür işlevler var. Belki kapsamı biraz daha genişletilebilir.
    Yanıtla +7
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    18478 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    uygulama haber, xiaomi ramdisk ve
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