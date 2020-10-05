Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor

Modern akıllı telefon pazarı ilk dönemlerinde 192MB RAM, 256MB depolama gibi değerler çok büyük görülürken bugüne geldiğimizde 16GB RAM veya 512GB depolama gibi değerlere artık alıştık. Bununla birlikte halen yazılım tarafında bazı optimizasyonlara ihtiyaç var.
Xiaomi RAMDISK neler sunuyor?
Bilgisayar sistemlerinde RAM belleğin bir kısmının uygulama veya oyunlarda depolama olarak kullanılması ve bu sayede performansın arttırılması bilinen bir teknoloji. Xiaomi ilk kez bu teknolojiyi akıllı telefonlara getiriyor.İlginizi Çekebilir Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi
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RAMDISK akıllı telefonlarda RAM belleğin bir kısmını sanal depolama olarak kullanılmasını sağlayacak. Daha hızlı RAM teknolojisi sayesinde oyunların kurulum hızının da arttırılması amaçlanıyor. Normalde grafik birimi tarafında bazı optimizasyonlar ile oyun performansı arttırılıyordu.
RAMDISK teknolojisi ilk olarak Xiaomi Mi 10 Ultra 16GB LPDDR5 versiyonunda test edilecek. RAMDISK Trial Mode adıyla başlayan bu özellik Oyun Merkezi uygulamasında Hızlı Kurulum menüsü altında yer alıyor. Testlerde Mi 10 Ultra modelinin RAM belleği 446GB/s bant genişliğine kadar çıkabildiği görülmüş. UFS 3.1 depolama belleği ise 750MB/s hızlarına kadar ulaşabiliyor.
Elbette RAMDISK için oyunların da uyumlu olması gerekiyor. QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite gibi 10 civarında oyun hali hazırda uyumluluk sunuyor. Peace Elite oyununun sadece 10 saniyede kurulum yaptığı ifade ediliyor. Normal kurulum modunda ise 20 saniyenin üzerine çıkıyor.
RAMDISK özelliğinde bataryanın azalması veya cihazın yeniden başlatılması durumunda RAM belleğe kurulan oyunun kaybolduğu belirtiliyor. Xiaomi ise bunun için oyunu RAM’en flash belleğe transfer seçeneği de koymuş. Henüz RAMDISK teknolojisinin başka hangi modellere geleceği açıklanmadı.
https://www.gizmochina.com/2020/10/05/xiaomi-ramdisk-mi-10-ultra-boosts-game-performance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Sonra boş vaktinde diske aktarsa ;
RAM bittiğinde ram’dan silse ;
RAM boşaldığında sık açılanları RAM’a aktarsa.
Bu kadar çok RAM en sonunda bir işe yarar herhalde.
İki platforma da geliştirme yapan biri olarak karşı örnek vereyim. "Sing In Apple" özelliğini uygulamaya koymak zorunda kaldık. Apple eğer Facebook ile logine izin veriyorsan buna da izin vermen lazım dedi. Bizim için hiçbir dezavantajı yok hatta mantık süper, sadece özelliği eklemek için zaman harcamamız gerekiyor. Bize kalsa ertelerdik de ertelerdik.
Aynı şekilde belli bir büyüklüğe geldiğimizde Google kredi kartı, mobil ödeme yanına benim Google Play ödememi de eklemek zorundasın yoksa yeni güncellemelerini yayına almam dedi. Google Play ödemesi kullanıcılar için büyük kolaylık ama bizim için iş listesinde çok daha aşağıda. Tabi bu ödeme yöntemlerindeki yüksek komisyon istemememiz için başka bir neden :).
Demek istediğim bir özelliği kabul ettirmek istiyorsanız ya zorlayacaksınız ya da kabul edecek kişiye çok mükemmel avantajlar sağlayacak. Oyun geliştiri için oyununun çok daha hızlı açılmasının bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Hızlı açılan oyun telefon geliştirici için bir pazarlama kozu. Oyun geliştirici zaten bütün cihazlardan para kazanmaya çalışıyor. Onun için zaten en iyi cihazı kullanan da yavaş cihazı kullananda para kazandırıyor. Ekstra eforu harcaması bir artı değer katmayacaktır.