Xiaomi'nin yeni kulaklığı Redmi Buds 5 Pro ortaya çıktı: İşte tasarımı

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro beklenen özellikleri
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, selefine çok benzer yuvarlak, çakıl takış tasarımlı şarj kutusu ile gelecek. Kulaklık, net tiz ses için 10 mm piezoelektrik seramik tweeter, güçlü baslar için 11 mm titanyum kaplama dinamik subwoofer’a sahip olacak.
Xiaomi, Redmi Buds 5 Pro’nun şimdiye kadar çıkan Redmi kulaklıklar arasında en iyi ses kalitesini sağlayacak model olduğunu iddia ediyor. Kulaklık, 52dB gürültü engelleme ve 4kHz ultra geniş gürültü azaltma frekans bandına sahip.
Şu an için yakında çıkacak Redmi Buds 5 Pro ile ilgili bilgiler bu kadar. Redmi Buds 5 modelini hatırlayacak olursak; 46dB gürültü engelleme, şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar pil ömrü, Bluetooth 5.3 ile kararlı ve verimli kablosuz bağlantı, çeşitli ses kalitesi iyileştirmeleri ile geliyor. Redmi Buds 5 özellikleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:
Marka, bu tarihte Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Redmi K70 serisi, 47w hızlı şarj teknolojisine sahip Redmi Book 16 (2024), donanım yükseltmesi ve yeni özelliklerle gelecek Redmi Watch 4 ve yeni kablosuz kulak içi kulaklık Redmi Buds 5 Pro’yu tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.