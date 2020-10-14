Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S

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Xiaomi tarafından gelen son bilgiler, şirketin yakın bir tarihte Redmi K30 akıllı telefon ailesine K30S modelini eklemeye hazırlandığı yönünde. Serinin son cihazı olan K30S'nin teknik detayları da su yüzüne çıktı bile.

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11 Kasım'da satışa çıkabilir

Redmi K30 ailesine yeni bir cihaz ekleneceği söylentileri bir süre önce ortaya saçılmıştı ve daha sonra cihazın Redmi K30T olarak adlandırılacağı söylenmişti. Yeni bilgilere göre yaklaşan akıllı telefon, Redmi K30S adıyla ticari pazara girecek. Redmi K30S'nin geçen ay piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10T'ye (resimlerde gösterilen) dayandığı söyleniyor. Bu cihaz Snapdragon 865 işlemci, 6/8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli bir depolama birimi barındırıyor. 6.67 inç ekranı, Full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip.

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Redmi K30S modelinin, Xiaomi Mi 10T'den 64 megapiksel ana sensör olmak üzere 13 ve 5 milyon piksel sensörlü üçlü kamerayı da devralabileceği belirtilmiş. Önde ise 20 megapiksellik bir kamera olacak. Yeni cihazın resmi sunumunun bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında yapılması bekleniyor. Satışların başlangıcının ise 11 Kasım'da Çin'de kutlanan Bekarlar Günü'ne denk gelmesi bekleniyor. Redmi K30S'in fiyat etiketinin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

https://www.gizmochina.com/2020/10/14/redmi-k30s-could-be-the-name-of-the-next-k30-series-smartphone/

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