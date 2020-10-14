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    Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S

    Sızan son bilgilere göre teknoloji üreticisi Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini hazırlıyor. K30T ismini alması beklenen cihaz K30S adıyla raflara çıkacak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S
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    Xiaomi tarafından gelen son bilgiler, şirketin yakın bir tarihte Redmi K30 akıllı telefon ailesine K30S modelini eklemeye hazırlandığı yönünde. Serinin son cihazı olan K30S'nin teknik detayları da su yüzüne çıktı bile.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor"

    11 Kasım'da satışa çıkabilir

    Redmi K30 ailesine yeni bir cihaz ekleneceği söylentileri bir süre önce ortaya saçılmıştı ve daha sonra cihazın Redmi K30T olarak adlandırılacağı söylenmişti. Yeni bilgilere göre yaklaşan akıllı telefon, Redmi K30S adıyla ticari pazara girecek. Redmi K30S'nin geçen ay piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10T'ye (resimlerde gösterilen) dayandığı söyleniyor. Bu cihaz Snapdragon 865 işlemci, 6/8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli bir depolama birimi barındırıyor. 6.67 inç ekranı, Full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip.

    Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S
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    Redmi K30S modelinin, Xiaomi Mi 10T'den 64 megapiksel ana sensör olmak üzere 13 ve 5 milyon piksel sensörlü üçlü kamerayı da devralabileceği belirtilmiş. Önde ise 20 megapiksellik bir kamera olacak. Yeni cihazın resmi sunumunun bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında yapılması bekleniyor. Satışların başlangıcının ise 11 Kasım'da Çin'de kutlanan Bekarlar Günü'ne denk gelmesi bekleniyor. Redmi K30S'in fiyat etiketinin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/14/redmi-k30s-could-be-the-name-of-the-next-k30-series-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlyingUnderpants 1 hf.
    Bu kadar çok telefon cikartmanin anlamı ne yahu. Her hafta bir telefon çıkar mı yuh artık.
    Yanıtla
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    monacomen 1 hf.
    Iphone haricinde tüm telefonlar ince ve uzun olmaya devam ediyor. Bir tek akıllı Apple bu konuda haklı, bu kadar ince uzun telefonların saçma olduğunu ne yazık ki sadece onlar görüyor.
    Yanıtla
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf.
    Xioami ve diğer Çinli firmalar fiyat performans oranı kaybettiler Oppo hep pahalıydı ona sözüm yok ama Xioami One plus gibi firmalar amacından şaştılar bu gün baktım mesala Samsung m51 modeli rakipsiz fiyat performans olmuş Samsung ne zaman bu hale geldi inan bilmiyorum en yakın rakibi Xioami mi 10 lite galiba(emin diğilim) ondada 100-200 lira arası fiyat farkı var ben neden daha fazla para vererek arayüzü reklam dolu Çin malı bir cihaz alıyım...
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    solayak27 (hüseyin keske) 1 hf.
    Yavaş kardeşim yavaş bu ney ya her gün yeni telefon çıkartıyorlar abi herkes telefon üretiyor kafamız kalmadı hangisi neydi hangisi iyiydi bu kadar da olmaz sacmalik bu



    Not xioami kullanıcısı
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    addidas_85 1 hf.
    Ekran teknolojisi ne acaba
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf.
    Mantıklı bir fiyattan gelse dicem diyemiyorum dolar bu haldeyken + %20 piyasa geçirgenliği ile ne düşünsek 4-5bin bandına çıkıyor.
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