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    Xiaomi Redmi K60 Ultra için tarih verildi! İşte özellikleri

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi katili telefonu Redmi K60 Ultra için tarih verildi. Peki Redmi K60 serisinin yeni üyesi neler sunacak? İşte Redmi K60 Ultra'nın tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi.
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    Xiaomi Redmi K60 Ultra için tarih verildi! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi markası adı altında fiyat performans telefonlarına imza atan Xiaomi, Redmi K60 serisinin yeni üyesi Redmi K60 Ultra modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bugün Çinli dev, Redmi K60 Ultra'nın çıkış tarihi, tasarımı ve bazı özelliklerine açıklık getirdi. Peki Redmi K60 Ultra neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

    Redmi K60 Ultra için tarih verildi

    Bilmeyenler için Xiaomi, 14 Ağustos tarihli etkinliğinde Xiaomi Mix Fold 3'ün yanı sıra Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2 modellerini duyuracak. Şimdi bu etkinliğe sürpriz bir ismin daha dahil olacağı bildiriliyor. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden Xiaomi, Redmi K60 Ultra'nın 14 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu.

    Xiaomi Redmi K60 Ultra için tarih verildi! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Redmi K60 Ultra'nın K60 serisinde karşımıza çıkan tasarımı koruduğunu görüyoruz. Bununla birlikte ön bölümde ortaya hizanlanmış delikli bir ekran, arka bölümünde ise kare şeklinde bir kamera adası konumlandırılmış. Buranın sol tarafında iki kamera sensörü yer alırken, sağ tarafta bir LED flaş ünitesi ve onun altında başka bir küçük sensör bulunuyor. 

    Redmi K60 Ultra özellikleri

    Daha önce Redmi K60 Ultra'nın MediaTek Dimensity 9200+ platformundan destek alacağı doğrulanmıştı. Xiaomi tarafından paylaşılan teaser görüntüleri ise, cihazın 144Hz yenileme hızı ve 1220p (1.5K) çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Bu ilginç çünkü hem Redmi K60 hem de K60 Pro, 1440p panel ile tanıtılmıştı. Ancak bu karar, daha iyi bir performans ve pil yönetimi için tercih edilmiş olabilir. 

    Redmi K60 Ultra'nın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bir varyantı olacak. Kamera bölümünde ise, 50MP birincil ve iki adet yardımcı sensörden destek alacak. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak karşılaştırma için Redmi K50 Ultra'nın 415 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu hatırlatalım. 

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