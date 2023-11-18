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    Xiaomi Redmi K70 ilk kez test edildi: Peki neler sunacak?

    ok yakında tanıtılması beklenen Redmi K70 serisi için geri sayım başlamış durumda. Son olarak ailenin temel modeli Redmi K70, lansmandan önce Geekbench platformunda görüntülendi.
    Xiaomi Redmi K70 ilk kez test edildi: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında yeni telefonları Redmi K70 serisini duyuracak. Daha önce seride yer alacak modellerin tasarımı ve özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de ailenin temel modeli Redmi K70, lansmandan önce Geekbench'te test edildi.

    Xiaomi Redmi K70 ilk kez test edildi

    Kaçıranlar için Redmi K70 serisinin Redmi K70eK70 ve K70 Proolmak üzere toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Daha önce tüm modeller, MIUI 15 veri tabanında doğrulanmıştı. Bu noktada Aralık ayına işaret edilirken, akıllı telefonların özellikle yonga seti bölümünde önemli farklılıklar sunması bekleniyor.

    Sızdırılan listeye göre Redmi K70, ARMv8 tabanlı 8 çekirdekli bir işlemciden destek alıyor. Bu yonga seti, 3,35GHz hızında Cortex-A715, üç adet 3,32GHz Cortex-A715 ve dört adet 2,2GHz Cortex-A510 olmak üzere 1+3+4 konfigürasyonuna sahip. Grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Mali-G615 MC6 GPU eşlik ediyor.

    Xiaomi Redmi K70 ilk kez test edildi: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlara göre bu kurulumun MediaTek Dimensity 8300'e ait olduğu doğrulanmış durumda. Sonuçlara gelirsek akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2'li cihazlar ile neredeyse benzer bir performansa sahip. Ayrıca sızdırılan liste, Redmi K70'in kutusundan 16GB RAM ve Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS arayüzü ile çıkacağını da doğruluyor. 

    Şu ana kadar sızdırılan bilgiler, Redmi K70 ve K70 Pro'nun 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Ayrıca temel model, 90W şarj destekli 5.500mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    windsor vestel"in mi motorda üfleme masrafı amerika"ya kaçak gitmek ağır gelen isimler aft patlatmak

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