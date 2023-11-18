Xiaomi Redmi K70 ilk kez test edildi: Peki neler sunacak?

Xiaomi Redmi K70 ilk kez test edildi
Kaçıranlar için Redmi K70 serisinin Redmi K70e, K70 ve K70 Proolmak üzere toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Daha önce tüm modeller, MIUI 15 veri tabanında doğrulanmıştı. Bu noktada Aralık ayına işaret edilirken, akıllı telefonların özellikle yonga seti bölümünde önemli farklılıklar sunması bekleniyor.
Sızdırılan listeye göre Redmi K70, ARMv8 tabanlı 8 çekirdekli bir işlemciden destek alıyor. Bu yonga seti, 3,35GHz hızında Cortex-A715, üç adet 3,32GHz Cortex-A715 ve dört adet 2,2GHz Cortex-A510 olmak üzere 1+3+4 konfigürasyonuna sahip. Grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Mali-G615 MC6 GPU eşlik ediyor.
Şu ana kadar sızdırılan bilgiler, Redmi K70 ve K70 Pro'nun 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacağı yönünde. Ayrıca temel model, 90W şarj destekli 5.500mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.