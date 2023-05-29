Redmi Note 12T Pro geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

Teknoloji Editörü
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Redmi Note 11T Pro’nun halefi duyuruldu.
Redmi Note 12T Pro akıllı telefon, yakında Çin’de resmî olarak tanıtılacak. Şirket, telefonun tasarımını ve temel özelliklerini merak edenler için birkaç görsel paylaştı. Redmi Note 12T Pro özelikleri ile neler sunacak bakalım.
Redmi Note 12T Pro bilinen özellikleri
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Redmi Note 12T Pro’nun ekran boyutu söylenmedi ancak 144Hz yenileme hızı, 20.5:9 en boy oranı sunan LCD panele sahip olacağını biliyoruz. MediaTek’in
Dimensity 8200 işlemcisinden güç alan telefon, daha önce Geekbench ve 3C veritabanında görülmüştü. 12GB RAM, 67W hızlı şarj, Android 13, onaylanan diğer özellikler.
Redmi Note 12T Pro (Redmi K60i), Çin pazarında birden fazla model içeren Note 12 serisinin yeni üyesi olacak. Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus 5G, Note 12 Discovery Edition, Note 12 Pro SE arasına şimdi de Note 12T Pro katılacak.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)