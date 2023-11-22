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    Xiaomi Redmi Note 13 Pro globale geliyor: 5G ve LTE

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Redmi Note 13 Pro, çok yakında globale geliyor. Akıllı telefon sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. İşte detaylar...
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro globale geliyor: 5G ve LTE Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Xiaomi Redmi Note 13 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi seriye ait Redmi Note 13 ve Note 13 Pro 5G, yakın tarihte FCC veri tabanında listelenmişti. Son olarak Redmi Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro, Tayland'ın NBTC sertifikasyon sitesinde de görüntülendi. 

    Doğrulandı: Redmi Note 13 Pro globale geliyor

    Sızdırılan listelemeye göre Xiaomi, iki farklı Redmi Note 13 Pro modeli üzerinde çalışıyor. Kaçıranlar için 5G destekli temel model Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile tanıtıldı. İkinci sürüm ise, LTE desteğiyle sınırlı olacak. Her iki telefon da Tayland'ın telekomünikasyon düzenleyicisi NBTC tarafından doğrulandı. 

    Sertifikada açıkça "Redmi Note 13 Pro" ve "Redmi Note 13 Pro 5G" yazıyor ve iki farklı telefona işaret ediyor. Bu noktada LTE destekli modelin yonga seti değişikliğinin ötesinde neler sunacağı şu an için belirsiz. Ancak serinin çok yakında globale çıkış yapacağını söylemek doğru olur. Hatta küresel pazarlarda POCO X serisi olarak markalanacağına dair söylentiler mevcut. 

    Redmi Note 13 Pro 5G neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir kurulumdan destek alması muhtemel. Diğer beklenen özellikler arasında 16GB'a kadar RAM, 5G desteği, 67W hızlı şarj, 5.000mAh pil paketi ve USB-C portu yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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