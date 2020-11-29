Xiaomi, Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını gösteren bir test videosu yayınladı

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Xiaomi, yeni Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonunun dayanıklılık testi hakkında resmi bir video yayınladı. Cihaz, basit bir testin çok ötesine geçen bir dizi zorlu testten geçti, ancak bunun akıllı telefonu hiçbir şekilde etkilemediği görülüyor.

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Testlerden başarıyla geçiyor

Video, Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonun düşüş testi sırasında farklı açılardan nasıl düştüğünü gösteriyor. Dönen bir platform içerisine yerleştirilmiş Gorilla Glass 5 ile kaplı cihazın ön ve arka panellerinin bu düşme testlerinden başarıyla çıktığını görüyoruz. Ancak hepsi bu kadar değil. Daha sonra akıllı telefonun fiziksel düğmeleri, mekanize "parmaklara" tekrar tekrar maruz bırakılarak kararlılık açısından test ediliyor ve dokunmatik ekran, kayma ve darbeye karşı direnç açısından dikkatlice inceleniyor.

Araştırmacılar daha sonra Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını yüksek ve düşük sıcaklıklarda test ediyorlar. Ek olarak, akıllı telefona metal bir top düşürülüyor ve cihaz su ve toza maruz bırakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun eğilme direnci açısından test edildiğine de şahit oluyoruz. Videoda gördüğümüzü kadarı ile Redmi Note 9 Pro 5G yapılan bu testlerin hepsinden başarıyla geçiyor. Xiaomi tarafından yayınlanan bu resmi test videosunun, akıllı telefonların seri üretime girmeden önce nasıl test edildiği konusundaki merakları giderdiğini de söylemek mümkün.

https://www.weibo.com/3021514657/JvJeBkze3?type=comment

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