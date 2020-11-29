Xiaomi, Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını gösteren bir test videosu yayınladı

Xiaomi, yeni Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonunun dayanıklılık testi hakkında resmi bir video yayınladı. Cihaz, basit bir testin çok ötesine geçen bir dizi zorlu testten geçti, ancak bunun akıllı telefonu hiçbir şekilde etkilemediği görülüyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi'nin, 40W kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 40 dakikada doldurabiliyor
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Testlerden başarıyla geçiyor
Video, Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonun düşüş testi sırasında farklı açılardan nasıl düştüğünü gösteriyor. Dönen bir platform içerisine yerleştirilmiş Gorilla Glass 5 ile kaplı cihazın ön ve arka panellerinin bu düşme testlerinden başarıyla çıktığını görüyoruz. Ancak hepsi bu kadar değil. Daha sonra akıllı telefonun fiziksel düğmeleri, mekanize "parmaklara" tekrar tekrar maruz bırakılarak kararlılık açısından test ediliyor ve dokunmatik ekran, kayma ve darbeye karşı direnç açısından dikkatlice inceleniyor.
Araştırmacılar daha sonra Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını yüksek ve düşük sıcaklıklarda test ediyorlar. Ek olarak, akıllı telefona metal bir top düşürülüyor ve cihaz su ve toza maruz bırakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun eğilme direnci açısından test edildiğine de şahit oluyoruz. Videoda gördüğümüzü kadarı ile Redmi Note 9 Pro 5G yapılan bu testlerin hepsinden başarıyla geçiyor. Xiaomi tarafından yayınlanan bu resmi test videosunun, akıllı telefonların seri üretime girmeden önce nasıl test edildiği konusundaki merakları giderdiğini de söylemek mümkün.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.