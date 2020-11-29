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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını gösteren bir test videosu yayınladı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin birkaç gün önce tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 9 Pro 5G'nin ne denli dayanıklığı olduğu, bir test videosuyla gösterildi.
    3 sa.
    1,6b
    133
    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    Xiaomi, Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını gösteren bir test videosu yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonunun dayanıklılık testi hakkında resmi bir video yayınladı. Cihaz, basit bir testin çok ötesine geçen bir dizi zorlu testten geçti, ancak bunun akıllı telefonu hiçbir şekilde etkilemediği görülüyor.

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    Testlerden başarıyla geçiyor

    Video, Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonun düşüş testi sırasında farklı açılardan nasıl düştüğünü gösteriyor. Dönen bir platform içerisine yerleştirilmiş Gorilla Glass 5 ile kaplı cihazın ön ve arka panellerinin bu düşme testlerinden başarıyla çıktığını görüyoruz. Ancak hepsi bu kadar değil. Daha sonra akıllı telefonun fiziksel düğmeleri, mekanize "parmaklara" tekrar tekrar maruz bırakılarak kararlılık açısından test ediliyor ve dokunmatik ekran, kayma ve darbeye karşı direnç açısından dikkatlice inceleniyor.

    Araştırmacılar daha sonra Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını yüksek ve düşük sıcaklıklarda test ediyorlar. Ek olarak, akıllı telefona metal bir top düşürülüyor ve cihaz su ve toza maruz bırakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun eğilme direnci açısından test edildiğine de şahit oluyoruz. Videoda gördüğümüzü kadarı ile Redmi Note 9 Pro 5G yapılan bu testlerin hepsinden başarıyla geçiyor. Xiaomi tarafından yayınlanan bu resmi test videosunun, akıllı telefonların seri üretime girmeden önce nasıl test edildiği konusundaki merakları giderdiğini de söylemek mümkün.



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    22 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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