F/P odaklı Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı yeni tableti Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye’de satışa sunuldu. 30 Eylül’e kadar sipariş verenlere 300 TL indirim fırsatı uygulanıyor.

Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ne kadar?

Xiaomi Redmi Pad SE 8GB+128 GB versiyonu 6,099 TL tavsiye edilen fiyatı ile satışa sunuldu. 30 Eylül’e kadar Xiaomi Store'lar, mi.com ve seçili satış noktalarında 300 TL indirim uygulanacak.

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Snapdragon 680, FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya

Xiaomi Redmi Pad SE, gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 11 inç boyutunda, 1920x1200 çözünürlüğünde, 90 Hz LCD ekrana yer veriliyor. 8.000 mAh batarya ve 10W şarj desteği bulunuyor. Dört adet hoparlörü, Dolby Atmos desteği mevcut. Android 13 işletim sistemi ve MIUI Pad 14 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Xiaomi Redmi Pad SE özellikleri

Ekran :11 inç, 1920x1200 (207ppi), 30Hz - 90Hz, 400 nit, 1500:1, LCD

:11 inç, 1920x1200 (207ppi), 30Hz - 90Hz, 400 nit, 1500:1, LCD İşlemci : Snapdragon 680, 6nm

: Snapdragon 680, 6nm Bellek : 4GB / 6GB / 8GB RAM

: 4GB / 6GB / 8GB RAM Depolama : 128GB (1TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB (1TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 8MP (f/2.0)

: 8MP (f/2.0) Ön kamera : 5MP (f/2.2)

: 5MP (f/2.2) Batarya : 8000 mAh, 10w şarj

: 8000 mAh, 10w şarj Yazılım : Android 13, MIUI Pad 14

: Android 13, MIUI Pad 14 Boyut ve ağırlık : 255.53mm x 167.08mm x 7.36mm, 478g

: 255.53mm x 167.08mm x 7.36mm, 478g Fiyat: 8GB+128GB 6.099 TL

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Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ve özellikleri