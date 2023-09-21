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    Anlık Bildirim

    F/P odaklı Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye'de satışa çıktı

    Xiaomi'nin fiyat/performans odaklı yeni tableti Redmi Pad SE, Türkiye'de satışa çıktı. Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ve özellikleri haberimizde.                       
    Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı yeni tableti Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye’de satışa sunuldu. 30 Eylül’e kadar sipariş verenlere 300 TL indirim fırsatı uygulanıyor.

    Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Redmi Pad SE 8GB+128 GB versiyonu 6,099 TL tavsiye edilen fiyatı ile satışa sunuldu. 30 Eylül’e kadar Xiaomi Store'lar, mi.com ve seçili satış noktalarında 300 TL indirim uygulanacak.

    Snapdragon 680, FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya

    Xiaomi Redmi Pad SE, gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 11 inç boyutunda, 1920x1200  çözünürlüğünde, 90 Hz LCD ekrana yer veriliyor. 8.000 mAh batarya ve 10W şarj desteği bulunuyor. Dört adet hoparlörü, Dolby Atmos desteği mevcut. Android 13 işletim sistemi ve MIUI Pad 14 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

    Xiaomi Redmi Pad SE özellikleri

    • Ekran:11 inç, 1920x1200 (207ppi), 30Hz - 90Hz, 400 nit, 1500:1, LCD
    • İşlemci: Snapdragon 680, 6nm
    • Bellek: 4GB / 6GB / 8GB RAM
    • Depolama: 128GB (1TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 8MP (f/2.0)
    • Ön kamera: 5MP (f/2.2)
    • Batarya: 8000 mAh, 10w şarj
    • Yazılım: Android 13, MIUI Pad 14
    • Boyut ve ağırlık: 255.53mm x 167.08mm x 7.36mm, 478g
    • Fiyat: 8GB+128GB 6.099 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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