F/P odaklı Xiaomi Redmi Pad SE, Türkiye'de satışa çıktı

- Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ne kadar?
- Snapdragon 680, FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya
- Xiaomi Redmi Pad SE özellikleri
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Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi Pad SE 8GB+128 GB versiyonu 6,099 TL tavsiye edilen fiyatı ile satışa sunuldu. 30 Eylül’e kadar Xiaomi Store'lar, mi.com ve seçili satış noktalarında 300 TL indirim uygulanacak.
Snapdragon 680, FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya
Xiaomi Redmi Pad SE, gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 11 inç boyutunda, 1920x1200 çözünürlüğünde, 90 Hz LCD ekrana yer veriliyor. 8.000 mAh batarya ve 10W şarj desteği bulunuyor. Dört adet hoparlörü, Dolby Atmos desteği mevcut. Android 13 işletim sistemi ve MIUI Pad 14 arayüzü ile kutudan çıkıyor.
Xiaomi Redmi Pad SE özellikleri
- Ekran:11 inç, 1920x1200 (207ppi), 30Hz - 90Hz, 400 nit, 1500:1, LCD
- İşlemci: Snapdragon 680, 6nm
- Bellek: 4GB / 6GB / 8GB RAM
- Depolama: 128GB (1TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 8MP (f/2.0)
- Ön kamera: 5MP (f/2.2)
- Batarya: 8000 mAh, 10w şarj
- Yazılım: Android 13, MIUI Pad 14
- Boyut ve ağırlık: 255.53mm x 167.08mm x 7.36mm, 478g
- Fiyat: 8GB+128GB 6.099 TL
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.