Xiaomi Band 8 Active'in fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi bugün geçtiğimiz saatlerde Xiaomi 13T serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni akıllı telefonlar aynı zamanda sahneyi yeni Watch 2 Pro ve Band 8 giyilebilir ürünleriyle de paylaştı. Bununla birlikte, şirket Xiaomi Band 8 Active olarak adlandırılan başka bir ürünü de piyasaya sürecek gibi görünüyor. Resmi bir doğrulama olmamasına rağmen, akıllı bandın tüm özellikleri, tasarım görselleri ve fiyatı internete sızdı. İşte ayrıntılar.

Xiaomi Band 8 Active her şeyiyle sızdı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 8 Active, standart Xiaomi Band 8'in altında konumlandırılacak. Tasarım açısından daha köşeli bir sitile sahip olan cihaz, 172 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 1,47 inç TFT ekran ile gelecek. Bu ekran 500 nit en yüksek parlaklık ve 247 PPI piksel yoğunluğu sunacak. Cihazın 192 kB RAM ve 16 MB ROM ile donatılacağı bildiriliyor. Xiaomi Smart Band 8 Active, normal kullanımda 14 güne kadar dayanabileceği iddia edilen 210mAh bataryaya sahip olacak. Bandın tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürecek.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak 1 gün önce eklendi

Xiaomi Band 8 Active, 26,4 gram ağırlığında ve 9,99 mm boyutlarında olacak. Ayrıca, su altında 50 metreye kadar etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip olacak. Bağlantı noktasında ise cihaz, Bluetooth 5.1 kullanacak ve 3 eksenli bir ivmeölçer ile bir PPG kalp atış hızı sensörü ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Sağlık takibi tarafındaysa kalp atış hızı izleme, uyku izleme ve SpO2 ölçümünün yanı sıra tüm gün kalp atış hızı izleme ve gelişmiş uyku izleme gibi özellikler Band 8 Active’de yer alacak. Buna ek olarak, Xiaomi Smart Band 8, 10 profesyonel mod dahil olmak üzere 50'den fazla egzersiz moduna sahip durumda.Xiaomi Smart Band 8, Avrupa’da 40 euro fiyat etiketine sahip olacak. Xiaomi Smart Band 8 Active tarafındaysa fiyatın bundan daha düşük olmasını bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Band 8 Active'in fiyatı ve özellikleriyle ortaya çıktı