Artık sadece akıllı bileklik değil: Xiaomi Smart Band 8 tanıtıldı

Bugün Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra akıllı telefon, Xiaomi Pad 6 serisi ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni ürünü piyasaya sürdü. Bu tanıtılan ürünlerden birisi de beklenen Xiaomi Smart Band 8 tanıtıldı. Bu akıllı bileklik geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi Band 7’nin yerini almak için geliyor. Xiaomi Band 8 özellikleri Xiaomi Mi Band 8, selefine göre bazı önemli yükseltmelerle birlikte geliyor. Xiaomi Band 8, 1,6 inç AMOLED ekrana sahip aynı hap şeklindeki tasarımını koruyor. Cihazdaki ekran 60Hz yenileme hızı, 500 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri sunuyor. Band 8 aynı zamanda 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda. [bkzdh=162777] Firma, Smart Band 8 ile birlikte Band serisinde uzun yıllardır sürdürdüğü tek kayış tarzını terk ediyor. Band 8, kullanıcının tercihine bağlı olarak çeşitli kayış türleri için farklı boyutta kafalara sahip. Ayrıca, uyumlu bir kolye aksesuarı ile askı olarak da kullanılabilir veya ayakkabı bağcıklarına da takılabilir. Aktivite takibi açısından, Xiaomi Smart Band 8, kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü takibi ile donatılmış durumda. Cihaz aynı zamanda VO2 Max ve stres seviyelerini de ölçebilir. Bunlarla birlikte etkileşimli Boks Modu, koşu sırasında adım frekansını, adım uzunluğunu, zemin çarpma kuvvetini, yere iniş yöntemini ve daha fazlasını ölçebilen Running Beam Modu da dahil olmak üzere Smart Band 8’de toplamda 150’den fazla spor modu yer alıyor. Xiaomi Smart Band 8 fiyatı Xiaomi Smart Band 8 ayrıca Suduko ve 2048 gibi yerleşik oyunlarla birlikte gelirken bildirimler, hava durumu güncellemeleri gibi bilgileri ekranında gösterebiliyor. Smart Band 8, tek şarj ile 16 günlük bir pil ömrü vadediyor. Ürünün standart sürümü yaklaşık 34 dolar ile satışa çıkarken NFC versiyonu ise 40 dolar etiketle piyasaya giriş yapıyor. Xiaomi Band 8’in Türkiye dahil uluslararası pazara ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.