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    Xiaomi Smart Band 8 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz

    Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlik kapsamında yeni Xiaomi 13T ve 13T Pro modelleriyle birlikte bazı duyurular da gerçekleştirdi. Firma bu vesileyle Smart Band 8 Türkiye fiyatını açıkladı.
    Xiaomi Smart Band 8 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bugün Berlin merkezli bir etkinlikte bir takım yeni ürünler ve duyurular gerçekleştirdi. Dikkatler Xiaomi 13T ve 13T Pro üzerindeyken, Xiaomi Watch 2 Pro ve Xiaomi Smart Band 8 modellerini de görücüye çıkardı. Xiaomi Band 8 Türkiye fiyatı da bu vesileyle resmi olarak açıklanmış oldu.

    Xiaomi Smart Band 8 Türkiye fiyatı

    Xiaomi Band 8 Türkiye fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Band 8 Türkiye fiyatı, 999 TL olarak açıklandı. Bu fiyatın indirimli bir fiyat olduğunu belirtelim zira ürünün fiyatı 26 Eylül sonrasında 1.099 TL olarak listelenecek. Öte yandan serinin bir önceki modelinin fiyatı ise 949 TL.

    Bununla birlikte Xiaomi Smart Band 8 aslında nisan ayında duyurulmuş ve bir süredir de Çin’de satışa çıkarılmıştı. Şimdi ise global pazarlara cihaz giriş yapıyor. Bu vesileyle kayış seçenekleri de artmış gibi görünüyor. Detaylı özelliklere hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz ancak dilerseniz kısaca cihazı özetleyelim. Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekranında 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklığı, Always On Display (AOD) modu ve çok sayıda saat yüzü sunuyor.

    Xiaomi Smart Band 8 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz Tam Boyutta Gör
    Özel tasarımı sayesinde Smart Band 8 sadece bileklik değil tam bir aksesuar. İsteseniz çantanıza, boynunuza hatta koşu ayakkabınıza bunu bağlayabilirsiniz. Ayrıca, Band 8'in çeşitli kayış türleri (deri, dokuma deri, içi boş bilezik ve TPU) için farklı boyutlarda kulakları bulunuyor. Bunun yanında kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü, uyku takip cihazı ve döngü takibi özellikleri bulunan cihaz, ayrıca stres seviyelerini ve VO2 Max değerini de ölçebiliyor. Ek olarak, giyilebilir cihaz, 7 gün boyunca aktivite kollarınızı ölçen ve size 100 üzerinden bir puan veren bir vitatilite metriği sunuyor. Ürün dahilinde ayrıca 150’den fazla spor modu da bulunuyor. Merak edilen pil ömrü ise 16 gün. Band 8 aynı zamanda 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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