Xiaomi Smart Band 9 bu hafta içinde tanıtılacak: İşte tasarımı

Xiaomi Smart Band 9 geliyor
Xiaomi, akıllı bilekliği Smart Band 9’u 19 Temmuz’da tanıtacağını açıklamış olsa da tasarım dışında cihaz hakkında herhangi bir bilgi vermiş değil. Bununla birlikte yeni cihazın, yükseltilmiş sağlık izleme özellikleri, potansiyel olarak geliştirilmiş pil ömrü ve muhtemelen yeni özelleştirme seçeneklerini içermesi bekleniyor.
Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında Mi Band 8 modelini tanıtmış ve aslında akıllı bilekliği yeni kullanım alanlarıyla genişletmişti. Firma, sadece bileğe takılan değil bir kolye veya koşu klipsi ile koşu ayakkabısına takılabilen daha bütünleşik bir tasarıma geçmişti. Smart Band 8, 1,6 inçlik AMOLED ekranında 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu sunuyordu ve 50 metreye kadar da suya dayanıklık sağlıyordu.
Tasarımın aynı kaldığı düşünülürse ekran boyutunda bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Öte yandan kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici, adet döngüsü takibi, VO2 Max ve stres seviyeleri ölçümü gibi takip özelliklerine sahip olacak. Fiyat noktasında da bir bilgi yok ancak Smart Band 8, 16 günlük bir pil ömrü ile 34 dolar veya 40 dolar (NFC) fiyat etiketleriyle çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.