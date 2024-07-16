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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 9 bu hafta içinde tanıtılacak: İşte tasarımı

    Xiaomi, bu hafta içinde yeni akıllı bilekliği Smart Band 9’u resmi olarak tanıtacak. Xiaomi Smart Band 9 için aynı zamanda tasarım detayları ve özellikleri de paylaşılmış durumda.
    Xiaomi Smart Band 9 bu hafta içinde tanıtılacak: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin patronu Lei Jun’un yıllık konuşması sırasında firma, yeni fitness takip cihazı Xiaomi Smart Band 9’u resmen tanıtacak. 19 Temmuz tarihinde tanıtılacak olan Xiaomi Smart Band 9, haberde yer alan tanıtım görselinden de görebileceğiniz üzere büyük ölçüde geçtiğimiz yıl tanıtılan Smart Band 8 modeline benzeyecek.

    Xiaomi Smart Band 9 geliyor

    Xiaomi, akıllı bilekliği Smart Band 9’u 19 Temmuz’da tanıtacağını açıklamış olsa da tasarım dışında cihaz hakkında herhangi bir bilgi vermiş değil. Bununla birlikte yeni cihazın, yükseltilmiş sağlık izleme özellikleri, potansiyel olarak geliştirilmiş pil ömrü ve muhtemelen yeni özelleştirme seçeneklerini içermesi bekleniyor.

    Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında Mi Band 8 modelini tanıtmış ve aslında akıllı bilekliği yeni kullanım alanlarıyla genişletmişti. Firma, sadece bileğe takılan değil bir kolye veya koşu klipsi ile koşu ayakkabısına takılabilen daha bütünleşik bir tasarıma geçmişti. Smart Band 8, 1,6 inçlik AMOLED ekranında 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu sunuyordu ve 50 metreye kadar da suya dayanıklık sağlıyordu.

    Tasarımın aynı kaldığı düşünülürse ekran boyutunda bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Öte yandan kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici, adet döngüsü takibi, VO2 Max ve stres seviyeleri ölçümü gibi takip özelliklerine sahip olacak. Fiyat noktasında da bir bilgi yok ancak Smart Band 8, 16 günlük bir pil ömrü ile 34 dolar veya 40 dolar (NFC) fiyat etiketleriyle çıkmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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