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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin patronu Lei Jun’un yıllık konuşması sırasında firma, yeni fitness takip cihazı Xiaomi Smart Band 9’u resmen tanıtacak. 19 Temmuz tarihinde tanıtılacak olan Xiaomi Smart Band 9, haberde yer alan tanıtım görselinden de görebileceğiniz üzere büyük ölçüde geçtiğimiz yıl tanıtılan Smart Band 8 modeline benzeyecek.

Xiaomi Smart Band 9 geliyor

Xiaomi, akıllı bilekliği Smart Band 9’u 19 Temmuz’da tanıtacağını açıklamış olsa da tasarım dışında cihaz hakkında herhangi bir bilgi vermiş değil. Bununla birlikte yeni cihazın, yükseltilmiş sağlık izleme özellikleri, potansiyel olarak geliştirilmiş pil ömrü ve muhtemelen yeni özelleştirme seçeneklerini içermesi bekleniyor.

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Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında Mi Band 8 modelini tanıtmış ve aslında akıllı bilekliği yeni kullanım alanlarıyla genişletmişti. Firma, sadece bileğe takılan değil bir kolye veya koşu klipsi ile koşu ayakkabısına takılabilen daha bütünleşik bir tasarıma geçmişti. Smart Band 8, 1,6 inçlik AMOLED ekranında 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu sunuyordu ve 50 metreye kadar da suya dayanıklık sağlıyordu.

Tasarımın aynı kaldığı düşünülürse ekran boyutunda bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Öte yandan kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici, adet döngüsü takibi, VO2 Max ve stres seviyeleri ölçümü gibi takip özelliklerine sahip olacak. Fiyat noktasında da bir bilgi yok ancak Smart Band 8, 16 günlük bir pil ömrü ile 34 dolar veya 40 dolar (NFC) fiyat etiketleriyle çıkmıştı.

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Xiaomi Smart Band 9 bu hafta içinde tanıtılacak: İşte tasarımı