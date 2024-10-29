Xiaomi Smart Band 9 Pro rekor parlaklık seviyesi ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihaz pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, artık geleneksel hale gelen Smart Band serisini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Xiaomi Smart Band 9 modelinin ardından Xiaomi Smart Band 9 Pro modeli de satışa çıkıyor.

Xiaomi Smart Band 9 Pro özellikleri ve fiyatı

1.74 inçlik AMOLED ekran, 60Hz tazeleme

5ATM dayanıklılık

150 spor modu

GPS

21 güne kadar kullanım süresi

58$

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Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik modeli önceki nesle göre boyut olarak büyük farklılıklar içermiyor. AMOLED ekran aynı kalırken parlaklık iki kat artmış ve 1200 nit seviyesine çıkmış. Alüminyum gövde 24.5 gram ağırlığında ve 10.8mm kalınlığında.

Bileklik kullanım süresi tarafında da iyileştirmeler almış. Önceki neslin 14-15 gün olan ortalama kullanım süresi bu nesilde 21 güne kadar çıkabiliyor. Nabız ve uyku sensörleri daha hassas hale gelirken GPS modülü de yine bağımsız olarak güzergâh verilerini alabiliyor. Bileklik kısa süre sonra global pazara da sunulacak.

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Xiaomi Smart Band 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı