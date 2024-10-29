Xiaomi Smart Band 9 Pro rekor parlaklık seviyesi ile geliyor

Xiaomi Smart Band 9 Pro özellikleri ve fiyatı
- 1.74 inçlik AMOLED ekran, 60Hz tazeleme
- 5ATM dayanıklılık
- 150 spor modu
- GPS
- 21 güne kadar kullanım süresi
- 58$
Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik modeli önceki nesle göre boyut olarak büyük farklılıklar içermiyor. AMOLED ekran aynı kalırken parlaklık iki kat artmış ve 1200 nit seviyesine çıkmış. Alüminyum gövde 24.5 gram ağırlığında ve 10.8mm kalınlığında.
Bileklik kullanım süresi tarafında da iyileştirmeler almış. Önceki neslin 14-15 gün olan ortalama kullanım süresi bu nesilde 21 güne kadar çıkabiliyor. Nabız ve uyku sensörleri daha hassas hale gelirken GPS modülü de yine bağımsız olarak güzergâh verilerini alabiliyor. Bileklik kısa süre sonra global pazara da sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu