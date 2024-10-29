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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 9 Pro rekor parlaklık seviyesi ile geliyor

    Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik modeli 1.74 inçlik AMOLED ekran, 5ATM dayanıklılık, 21 güne kadar kullanım süresi, iyileştirilmiş sensörler gibi özelliklerle geliyor. 
    Xiaomi Smart Band 9 Pro Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihaz pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, artık geleneksel hale gelen Smart Band serisini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Xiaomi Smart Band 9 modelinin ardından Xiaomi Smart Band 9 Pro modeli de satışa çıkıyor. 

    Xiaomi Smart Band 9 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 1.74 inçlik AMOLED ekran, 60Hz tazeleme
    • 5ATM dayanıklılık
    • 150 spor modu
    • GPS
    • 21 güne kadar kullanım süresi
    • 58$

    Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik modeli önceki nesle göre boyut olarak büyük farklılıklar içermiyor. AMOLED ekran aynı kalırken parlaklık iki kat artmış ve 1200 nit seviyesine çıkmış. Alüminyum gövde 24.5 gram ağırlığında ve 10.8mm kalınlığında. 

    Bileklik kullanım süresi tarafında da iyileştirmeler almış. Önceki neslin 14-15 gün olan ortalama kullanım süresi bu nesilde 21 güne kadar çıkabiliyor. Nabız ve uyku sensörleri daha hassas hale gelirken GPS modülü de yine bağımsız olarak güzergâh verilerini alabiliyor. Bileklik kısa süre sonra global pazara da sunulacak. 

    Xiaomi Smart Band 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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