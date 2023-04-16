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    Xiaomi'nin yeni Bluetooth hoparlörü göründü: Karşınızda Xiaomi Sound Move

    Xiaomi Sound Move, yılın beklenen akıllı telefonlarından Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonla aynı sahneyi paylaşacak. İşte şirketin yeni Bluetooth hoparlörü:       
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    Xiaomi Sound Move ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 18 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte akıllı telefonla birlikte başka ürünler de tanıtacak. Xiaomi Sound Move Bluetooth hoparlör, tanıtılan ürünleriden biri olacak.

    Kompakt boyutta olan yeni Xiaomi Bluetooth hoparlörSound Move”, hem iç hem de dışarıda kullanılmak üzere tasarlanmış. Sound Move’un tasarımının nasıl olacağı net bir şekilde görülüyor ancak teknik detaylar şu an için bilinmiyor. Weibo üzerinden paylaşılan görsele göre, ses ve Bluetooth kontrolü için sol yanda tuşlara sahip sade ve modern bir tasarıma sahip olacak.

    Xiaomi, Buds 4 için de bir yazılım güncellemesi hazırlıyor. Yeni güncellemeyle 192kHz sesi destekleyen uyumlu akıllı telefonların sayısını artırılıyor.

    Xiaomi Buds 4, Aralık 2022'de çıkmıştı. Kulaklık, LHDC codec bileşenini destekliyor ve Xiaomi 13 serisi gibi bazı akıllı telefonlarda 192 kHz ses iletiyor. Yazılım güncellemesiyle dahal fazla cihaz desteklenecek. Buds 4, gürültü engelleme ve ses netliği için üç mikrofona sahip. Kulaklıklar ayrıca toza ve suya dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip.

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    whatsapp doğrulama kodu çok defa talep ettiniz esp ışığı neden yanar bu ipad ile uyumlu değil tv yayınları neden kesildi 0/0 kaçtır

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