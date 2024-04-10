Xiaomi uyardı: Arabanın donanımıyla oynamayın, yarışa sokmayın

27 dakikada 50 bin adet satarak kırılması zor bir rekora imza atan Xiaomi’nin elektrikli aracı SU7, firmanın pazar değerini de 4 milyar dolar arttırdı. Xiaomi bir soru-cevap seansında ilginç uyarılarda bulundu.

Xiaomi aracının ayarlarıyla oynamayın!

Araçlar elektrikli ve akıllı hale geldikçe gelişmiş bir bilgisayar şekline bürünüyor. Bu da araç donanımlarının modifiye edilebileceği veya orijinal ayarlarının değiştirilebileceği anlamına geliyor. Xiaomi durumun farkında.

Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü 1 hf. önce eklendi

Araç sahiplerine veya sahip olmak isteyenlere hitap eden Xiaomi, izinsiz donanım modifikasyonlarının güvenlik riski oluşturacağını belirtti. Sadece orijinal donanımın test edildiğini söyleyen Xiaomi, bunun dışına çıkıldığında sorun yaşanabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan aracı ile yarış yapmak isteyenlere de bir uyarı yapıldı. Yarış gibi ekstrem sürüş senaryolarının araç bileşenlerine stres uygulayacağını belirten Xiaomi, teknik bakım ve uzmanlık gerektirecek sonuçların doğabileceğini dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Xiaomi SU7 sahiplerine uyarı