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    Anlık Bildirim

    Xiaomi SU7, yeni renkleriyle görüntülendi

    Xiaomi otomobilin resmi lansman tarihi belli değil ancak SU7 modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Xiaomi SU7, yeni renk seçenekleriyle Xiaomi Car Pekin Fabrikasında görüntülendi.
    xiaomi su7 yeni renkleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Car Pekin Fabrikası'ndan sızdırılan fotoğraflar, Xiaomi SU7 için daha önce duyurulan palete eklenen üç yeni renk seçeneğini ortaya çıkardı.

    Turuncu ve Mavi Xiaomi SU7

    Xiaomi SU7, yeni renkleriyle görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Yeni renkler arasında sofistike gri mavi, canlı turuncu ve şık koyu mor yer alıyor. Daha önce sergilenen mavi (gulf blue) ile karşılaştırıldığında, yeni renkler daha geniş bir stil yelpazesi sunarak hem klasik ve sade bir görünüm arayanlara hem de daha sportif bir görünüm tercih edenlere hitap ediyor.

    Xiaomi, Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde SU7’nin ilk uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi. Lu Weibing, Xiaomi SU7’nin teslimatlarına 2024’ün ikinci çeyreğinde başlayacağını söylemişti. SU7, orta ve üst düzey pazarı hedefliyor. Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak otomobilin 250.000 - 370.000 yuan arası fiyatla satılacağı söyleniyor. Üretimin Mart ayında 2000 adede çıkması, Temmuz’a kadar ayda 10.000 adedi aşması bekleniyor.

    Kaynakça https://new.c.mi.com/global/post/821139 https://www.gizmochina.com/2024/03/03/xiaomi-su7-car-spotted-new-colors-release-date-mystery/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 7 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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