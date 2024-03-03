Xiaomi SU7, yeni renkleriyle görüntülendi

Turuncu ve Mavi Xiaomi SU7
Yeni renkler arasında sofistike gri mavi, canlı turuncu ve şık koyu mor yer alıyor. Daha önce sergilenen mavi (gulf blue) ile karşılaştırıldığında, yeni renkler daha geniş bir stil yelpazesi sunarak hem klasik ve sade bir görünüm arayanlara hem de daha sportif bir görünüm tercih edenlere hitap ediyor.
Xiaomi, Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde SU7’nin ilk uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi. Lu Weibing, Xiaomi SU7’nin teslimatlarına 2024’ün ikinci çeyreğinde başlayacağını söylemişti. SU7, orta ve üst düzey pazarı hedefliyor. Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak otomobilin 250.000 - 370.000 yuan arası fiyatla satılacağı söyleniyor. Üretimin Mart ayında 2000 adede çıkması, Temmuz’a kadar ayda 10.000 adedi aşması bekleniyor.Kaynakça https://new.c.mi.com/global/post/821139 https://www.gizmochina.com/2024/03/03/xiaomi-su7-car-spotted-new-colors-release-date-mystery/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.