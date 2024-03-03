Xiaomi SU7, yeni renkleriyle görüntülendi

Tam Boyutta Gör Xiaomi Car Pekin Fabrikası'ndan sızdırılan fotoğraflar, Xiaomi SU7 için daha önce duyurulan palete eklenen üç yeni renk seçeneğini ortaya çıkardı.

Turuncu ve Mavi Xiaomi SU7

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Yeni renkler arasında sofistike gri mavi, canlı turuncu ve şık koyu mor yer alıyor. Daha önce sergilenen mavi (gulf blue) ile karşılaştırıldığında, yeni renkler daha geniş bir stil yelpazesi sunarak hem klasik ve sade bir görünüm arayanlara hem de daha sportif bir görünüm tercih edenlere hitap ediyor.

Tesla rakibi elektrikli Xiaomi SU7, Avrupa’da görücüye çıktı 5 gün önce eklendi

Xiaomi, Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde SU7’nin ilk uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi. Lu Weibing, Xiaomi SU7’nin teslimatlarına 2024’ün ikinci çeyreğinde başlayacağını söylemişti. SU7, orta ve üst düzey pazarı hedefliyor. Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak otomobilin 250.000 - 370.000 yuan arası fiyatla satılacağı söyleniyor. Üretimin Mart ayında 2000 adede çıkması, Temmuz’a kadar ayda 10.000 adedi aşması bekleniyor.

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