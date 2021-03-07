Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak

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Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’da Çinli Salcomp firması ile akıllı telefon üretimine başlayacağı ve 30 milyon dolar yatırım yapıldığı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Üretim için genç çalışanlara ihtiyaç var.

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Yıllık 5 milyon telefon kapasitesi

Xiaomi Türkiye fabrikasının üretim hacmi yıllık 5 milyon telefon olarak tahmin ediliyor. Ekonomimize önemli bir katkı yapacak olan Xiaomi fabrikası ayrıca belirli teşvikler sayesinde ülkemizde Xiaomi telefon fiyatlarının da düşmesini sağlayacak.

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Xiaomi ülke müdür yardımcısı İrfan Öztürk yeni iş ilanlarını LinkedIn üzerinden yayınladı. Toplamda 24 pozisyon açan Xiaomi Türkiye test mühendisi ve teknik mühendis/mühendis yardımcısı arıyor. Öztürk yeni mezun veya bir kaç yıllık tecrübeye sahip gençler için iyi bir imkan olacağını belirtiyor.

Akıllı telefon yanında Xiaomi Türkiye’nin akıllı televizyon üreteceği bilgisi de geldi. Pazarda dikkat çekici televizyon ürünlerine imza atan Xiaomi’nin yine ülkemizde fiyat avantajı sunacağını söyleyebiliriz.

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