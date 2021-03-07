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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak

    Xiaomi ülke müdür yardımcısı İrfan Öztürk toplamda 24 pozisyona ihtiyaçları olduğunu ve genç mühendislerin kendisini geliştirmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.
    07 Mart 2021, 15:54 (1 gün)
    16,8b
    40
    27
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    15

    Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak
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    Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’da Çinli Salcomp firması ile akıllı telefon üretimine başlayacağı ve 30 milyon dolar yatırım yapıldığı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Üretim için genç çalışanlara ihtiyaç var.

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    Yıllık 5 milyon telefon kapasitesi

    Xiaomi Türkiye fabrikasının üretim hacmi yıllık 5 milyon telefon olarak tahmin ediliyor. Ekonomimize önemli bir katkı yapacak olan Xiaomi fabrikası ayrıca belirli teşvikler sayesinde ülkemizde Xiaomi telefon fiyatlarının da düşmesini sağlayacak.

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    Xiaomi ülke müdür yardımcısı İrfan Öztürk yeni iş ilanlarını LinkedIn üzerinden yayınladı. Toplamda 24 pozisyon açan Xiaomi Türkiye test mühendisi ve teknik mühendis/mühendis yardımcısı arıyor. Öztürk yeni mezun veya bir kaç yıllık tecrübeye sahip gençler için iyi bir imkan olacağını belirtiyor.

    Akıllı telefon yanında Xiaomi Türkiye’nin akıllı televizyon üreteceği bilgisi de geldi. Pazarda dikkat çekici televizyon ürünlerine imza atan Xiaomi’nin yine ülkemizde fiyat avantajı sunacağını söyleyebiliriz.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    deathless73 (Bülent ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde de üretilse dışarıda da üretilse fark etmez ,pahalı olacak bir unsur koyarlar bu ülke de sıkmayın canınızı!!
    Yanıtla +43
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    osprey54 (bilal özen) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlamı: Ucuz mühendisler arıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    M Musty3535123 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    tv üretimide olursa süper olur, piyasaya nal toplatır. sonrada laptop vs de başlasın, yerli üretimde fiyat zaten düşük olucak, kendi fiyatlarıda zaten rakiplerinin altında normalde. düşündüğüm gibi olursa ülke xiaomi cenneti olur.
    tv üretimide olursa süper olur, piyasaya nal toplatır. sonrada laptop vs de başlasın, yerli üretimde fiyat zaten düşük olucak, kendi fiyatlarıda zaten rakipleri...
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    Yanıtla +27
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    T TheLiberator (TheLiberator1 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oppo'dan haber gelmedi
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Renault Toyota ve Fiat marka otomobilller de Türkiye'de üretiliyor ama ucuz değil ithal arabalarla aynı fiyat.Uzerine bir kaç vergi ve özel tüketim vergisi şu an satılan Xiaomi telefonlarla aynı olacak.
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    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Asgariden başlatacak herhalde ki yeni mezunlara gel gel yapıyor. :D
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    yakında XTV Xiaomi Tüketim Vergisi çıkarırlar.
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    alperend (alperen dinçer) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    General mobilin kadrosunu komple transfer etmiş olabilirler. Bu kadronun altında çalıştıracak çömez arıyorlardır.
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    N Night_Blade (ibrahim s) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendini geliştirme kısmını geçelim lütfen. Kaç senedir aynı muhabbet. Her firmada aynı cümleyi kurar, "burası bir okul" okulu bitireli çok oldu, sen paradan haber ver patron!!!
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    Miga (Okan Bey) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vestel gibi mi lol
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    K kayamtky 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben yeni mezun işsiz bir mühendis olsaydım, düşük ücret de vermiş olsalar gider bir kaç sene çalışırdım, çünkü "tecrübeli" sıfatını hak edip, daha yüksek ücretle başka bir işyerine başvurabilme şansını elde etmiş olurdum, yani geleceğe yatırım.
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    Q quxall (ens ars) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Israrla yeni mezun demişler asgari ücret loading yani:) Yeni mezun bir bilişimci olsam şansımı denerdim şahsen, kolay kolay bir cep telefonu üreten fabrikada ülkemize olsun avrupada olsun denk gelip de iş bulamazsınız.
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    SaB0 (M KSKN) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    “Ekonomimize katkı vergisi” gelecek mi?
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    16842 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    xiaomi, xiaomi türkiye ve Mobil Teknolojiler
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