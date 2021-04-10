Xiaomi ve Oppo, bu yıl kendi 5G yonga setlerini tanıtabilir

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DigiTimes tarafından ilgili şirketlerin dahili çalışmalarındaki kaynaklara atıfta bulunan bir rapor, Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Oppo'nun yanı sıra yonga üreticisi Unisoc'un ileriye dönük olarak kendi 5G yonga setlerini üreteceğini ortaya çıkardı.

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Huawei ile aynı kaderi paylaşmak istemiyorlar

ABD yasağı sonrasında küresel akıllı telefon sevkiyatları %40'ın üzerinde düşen Huawei, Çinli diğer akıllı telefon üreticilerine örnek teşkil ediyor. Huawei gibi ABD - Çin ticaret savaşının arasında kalmak istemeyen Xiaomi ve Oppo, erkenden tedbir almak istiyor.

Digitimes'a göre, iki Çinli teknoloji devi, bu yılın sonları veya 2022'nin başlarında kendi 5G yongalarını tanıtacaklar. Özel yonga setleri geliştirmede yonga üreticisi Unisoc da onlara katılacak. Kendi yongalarını tasarlayıp üretme konusunda ABD ve Çin arasındaki ticari savaşların yanı sıra şirketler, dışa bağımlılığı da minimuma indirmeyi amaçlıyorlar.

Apple ve Samsung gibi cihazlarında kendi yongalarını akıllı telefon üreticisi sayısı gittikçe artacak gibi görünüyor. Xiaomi ve Oppo'nun yanı sıra Google, gelecekteki Pixel telefonları için kod adı 'Whitechapel' olan kendi yonga setini geliştiriyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_and_oppo_are_working_on_inhouse_5g_chipsets-news-48583.php

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