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    Xiaomi profesyonel vücut baskülünü duyurdu

    Xiaomi’nin yeni akıllı vücut baskülü yüzeyde 8 farklı elektrot ve gelişmiş ölçüm yongası sayesınde 35 farklı vücut komposizyonunu en doğru şekilde ölçebiliyor.  
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    Xiaomi

    Bugün evimizde önemli bir yer tutan basküller yavaş yavaş akıllanmaya başladı. Elde ettiği verileri telefonunuza gönderen basküllerin yanında artık çok daha detaylı algılama yapan basküller de kendisine yer buluyor. Xiaomi’nin yeni baskülü buna son örnek.

    Xiaomi’den detaylı baskül

    Xiaomi Eight-electrode Body Composition Scale adı verilen yeni baskül sekiz adet elektrot barındırıyor. Çift frekanslı bioimpedans teknolojisi sayesinde 35 adede kadar farklı vücut komposizyonunu ölçebiliyor.

    Baskülün tüm yüzeyi ten temasına hassas olarak tasarlanmış. Elektrotlar bu yüzeyin altında yer alıyor. Bir ölçüm yongası elektrotlardan gelen vücut akım döngülerini yüksek hassasiyetli hesaplama yaparak uygulamaya aktarıyor. Baskülün hesaplamaları DEXA altın sertifikasına sahip.

    Böylece vücut yağ oranı, su dengesi, kas ağırlığı, kemik ağırlığı gibi değerleri standart akıllı basküllere göre çok daha doğru olarak verebiliyor. Bluetooth ve WiFi üzerinden bilgi aktarılabilirken baskül ayrıca doğrudan bulut hesabına da veri aktarabiliyor. 4 adet AA pil ile çalışan baskül 56$ olarak satılacak.

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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