Xiaomi profesyonel vücut baskülünü duyurdu

Bugün evimizde önemli bir yer tutan basküller yavaş yavaş akıllanmaya başladı. Elde ettiği verileri telefonunuza gönderen basküllerin yanında artık çok daha detaylı algılama yapan basküller de kendisine yer buluyor. Xiaomi’nin yeni baskülü buna son örnek.

Xiaomi’den detaylı baskül

Xiaomi Eight-electrode Body Composition Scale adı verilen yeni baskül sekiz adet elektrot barındırıyor. Çift frekanslı bioimpedans teknolojisi sayesinde 35 adede kadar farklı vücut komposizyonunu ölçebiliyor.

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Baskülün tüm yüzeyi ten temasına hassas olarak tasarlanmış. Elektrotlar bu yüzeyin altında yer alıyor. Bir ölçüm yongası elektrotlardan gelen vücut akım döngülerini yüksek hassasiyetli hesaplama yaparak uygulamaya aktarıyor. Baskülün hesaplamaları DEXA altın sertifikasına sahip.

Böylece vücut yağ oranı, su dengesi, kas ağırlığı, kemik ağırlığı gibi değerleri standart akıllı basküllere göre çok daha doğru olarak verebiliyor. Bluetooth ve WiFi üzerinden bilgi aktarılabilirken baskül ayrıca doğrudan bulut hesabına da veri aktarabiliyor. 4 adet AA pil ile çalışan baskül 56$ olarak satılacak.

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