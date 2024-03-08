65 saat pil ömrü sunan Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıttığı Watch 2 modelini şimdi Türkiye’ye getirdi. Buna karşın yeni Xiaomi 14 ülkemizde satışa çıkmış durumdayken tepe model Xiaomi 14 Ultra da yakında piyasaya sürülecek. Xiaomi Watch 2 özelinde ise cihaz, piyasadaki en ucuz modern Wear OS akıllı saatlerden biri konumunda. İşte Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı ve özellikleri:

Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Resmi site üzerinden satışa sunulan Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı 6.999 TL olarak açıklandı. Cihazın siyah ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor. Bu fiyatın kampanyalı fiyat olduğunu da belirtelim.

Tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi Watch 2, büyük bir AMOLED ekrana, Snapdragon yonga setine ve 65 saate kadar pil ömrüne sahip. Watch 2, Snapdragon W5 Plus Gen 1 yonga setini 495 mAh pil ve 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inç AMOLED ekran ile bir araya getiriyor. Bu ekran 600 nit’e kadar parlaklık sağlayabiliyor.

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Watch 2'nin diğer özellikleri arasında çift bant GNSS bağlantısı (L1+L5) ve 12 kanallı kalp atış hızı sensörü bulunuyor. 37 g ağırlığındaki alüminyum gövdeye sahip olan Watch 2, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle ve 46 mm kasa boyutuyla sunuluyor. Bunlara ek olarak 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve 5 ATM su geçirmezlik özellikleri de cihazda bulunuyor.

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Xiaomi Watch 2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyat ve özellikleri