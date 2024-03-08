65 saat pil ömrü sunan Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı ve özellikleri
Tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi Watch 2, büyük bir AMOLED ekrana, Snapdragon yonga setine ve 65 saate kadar pil ömrüne sahip. Watch 2, Snapdragon W5 Plus Gen 1 yonga setini 495 mAh pil ve 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inç AMOLED ekran ile bir araya getiriyor. Bu ekran 600 nit’e kadar parlaklık sağlayabiliyor.
Watch 2'nin diğer özellikleri arasında çift bant GNSS bağlantısı (L1+L5) ve 12 kanallı kalp atış hızı sensörü bulunuyor. 37 g ağırlığındaki alüminyum gövdeye sahip olan Watch 2, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle ve 46 mm kasa boyutuyla sunuluyor. Bunlara ek olarak 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve 5 ATM su geçirmezlik özellikleri de cihazda bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.