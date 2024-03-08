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    65 saat pil ömrü sunan Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı açıklandı

    Tasarımıyla dikkat çeken ve 65 saat gibi uzunca bir pil ömrü sunan Xiaomi Watch 2 akıllı saat Türkiye’de satışa çıktı. İşte Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı ve özellikleri:
    Xiaomi Watch 2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyat ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıttığı Watch 2 modelini şimdi Türkiye’ye getirdi. Buna karşın yeni Xiaomi 14 ülkemizde satışa çıkmış durumdayken tepe model Xiaomi 14 Ultra da yakında piyasaya sürülecek. Xiaomi Watch 2 özelinde ise cihaz, piyasadaki en ucuz modern Wear OS akıllı saatlerden biri konumunda. İşte Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı ve özellikleri:

    Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Resmi site üzerinden satışa sunulan Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı 6.999 TL olarak açıklandı. Cihazın siyah ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor. Bu fiyatın kampanyalı fiyat olduğunu da belirtelim.

    Tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi Watch 2, büyük bir AMOLED ekrana, Snapdragon yonga setine ve 65 saate kadar pil ömrüne sahip. Watch 2, Snapdragon W5 Plus Gen 1 yonga setini 495 mAh pil ve 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inç AMOLED ekran ile bir araya getiriyor. Bu ekran 600 nit’e kadar parlaklık sağlayabiliyor.

    Watch 2'nin diğer özellikleri arasında çift bant GNSS bağlantısı (L1+L5) ve 12 kanallı kalp atış hızı sensörü bulunuyor. 37 g ağırlığındaki alüminyum gövdeye sahip olan Watch 2, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle ve 46 mm kasa boyutuyla sunuluyor. Bunlara ek olarak 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve 5 ATM su geçirmezlik özellikleri de cihazda bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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