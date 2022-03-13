Xiaomi Watch S1 Active'in lansman tarihi açıklandı

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Akıllı telefon pazarında olduğu gibi akıllı saat tarafında da başarı elde eden Xiaomi yeni akıllı saat modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi Watch S1 modeli ile karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi aynı modelin farklı bir versiyonu olan Xiaomi Watch S1 Active'i tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Watch S1 Active'in lansman tarihi.

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Xiaomi Watch S1 Active 15 Mart'ta tanıtılacak

Xiaomi'nin yeni akıllı saat modeli Xiaomi Watch S1 Active için tarih verildi. Bugün cihazın lansman tarihini açıklayan Xiaomi, Xiaomi 12'nin de tanıtılacağı etkinliği işeret etti. 15 Mart'ta tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Watch S1 Active şimdilik pek fazla detay vermiyor. Ancak söylentiler cihazın 1,43 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceğini söylüyor. Görseller ise kayış renklerinin beyaz mavi ve siyah olarak belirlendiğini ortaya koyuyor.

Ek olarak iddialara göre Xiaomi Watch S1 Active'in 50 metreye kadar su geçirmeyeceğini, 117 farklı spor desteği sunduğunu, 12 gün pil ömrü sunacağını ve NFC ile geleceğini söyleniyor. Fiyatının ise 199 Euro olması bekleniyor.

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