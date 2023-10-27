Xiaomi akıllı saate benzeyen tansiyon ölçer duyurdu

Xiaomi tansiyon ölçer
Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder geleneksel tansiyon ölçer cihazları farklı bir boyuta taşımış. 1.43 inçlik AMOLED ekranı olan cihaz paslanmaz çelik gövdesi ile su altında kullanılabiliyor.
Çin medikal kurumları ile geliştirilen sensörler EKG ve kan basıncını ölçebiliyor. Ölçümleri veri tabanındaki doktor önerileri ile destekleyerek kullanıcısının sürekli olarak kalp sağlığını takip edebiliyor.
Cihaz 6 eksenli atalet sensörü ile düşmeleri de algılayabiliyor. Xiao AI, NFC, Bluetooth görüşme özellikleri sunan cihaz 9 güne kadar kullanılabiliyor. Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder tansiyon ölçer cihazı 275$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.