Xiaomi akıllı saate benzeyen tansiyon ölçer duyurdu

Tam Boyutta Gör Üreticiler kritik sağlık veri ölçümlerini akıllı saatlere sığdırmaya çalışırken, zaman zaman özel amaca hizmet eden ürünler de piyasaya çıkıyor. Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder tansiyon ölçmek için geliştirildi.

Xiaomi tansiyon ölçer

Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder geleneksel tansiyon ölçer cihazları farklı bir boyuta taşımış. 1.43 inçlik AMOLED ekranı olan cihaz paslanmaz çelik gövdesi ile su altında kullanılabiliyor.

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Çin medikal kurumları ile geliştirilen sensörler EKG ve kan basıncını ölçebiliyor. Ölçümleri veri tabanındaki doktor önerileri ile destekleyerek kullanıcısının sürekli olarak kalp sağlığını takip edebiliyor.

Cihaz 6 eksenli atalet sensörü ile düşmeleri de algılayabiliyor. Xiao AI, NFC, Bluetooth görüşme özellikleri sunan cihaz 9 güne kadar kullanılabiliyor. Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder tansiyon ölçer cihazı 275$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder duyuruldu