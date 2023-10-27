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    Anlık Bildirim

    Xiaomi akıllı saate benzeyen tansiyon ölçer duyurdu

    Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder adıyla piyasaya sürülen kardiyo ve tansiyon ölçüm cihazı bir akıllı saatten farksız olarak bileğe takılabiliyor.        
    Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder Tam Boyutta Gör
    Üreticiler kritik sağlık veri ölçümlerini akıllı saatlere sığdırmaya çalışırken, zaman zaman özel amaca hizmet eden ürünler de piyasaya çıkıyor. Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder tansiyon ölçmek için geliştirildi.

    Xiaomi tansiyon ölçer

    Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder geleneksel tansiyon ölçer cihazları farklı bir boyuta taşımış. 1.43 inçlik AMOLED ekranı olan cihaz paslanmaz çelik gövdesi ile su altında kullanılabiliyor.

    Çin medikal kurumları ile geliştirilen sensörler EKG ve kan basıncını ölçebiliyor. Ölçümleri veri tabanındaki doktor önerileri ile destekleyerek kullanıcısının sürekli olarak kalp sağlığını takip edebiliyor.

    Cihaz 6 eksenli atalet sensörü ile düşmeleri de algılayabiliyor. Xiao AI, NFC, Bluetooth görüşme özellikleri sunan cihaz 9 güne kadar kullanılabiliyor. Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder tansiyon ölçer cihazı 275$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    güvercinler neden korkar lg klima alınır mı debriyaja basınca ses gelmesi kasayı laptopa bağlamak denizde tetanoz olur mu

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