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    Xiaomi X Pro QLED TV 2025 serisi satışa sunuldu

    Xiaomi, 2025 model X Pro QLED TV serisini resmi olarak duyurdu. Üç farklı ekran boyutuyla gelen seride, 4K çözünürlük, Dolby Vision desteği ve oyun modları gibi gelişmiş özellikler sunuluyor.

    Xiaomi X Pro QLED TV serisi 2025’te satışa sunuldu

    Xiaomi, 2025 model X Pro QLED TV serisiyle televizyon pazarında iddialı bir çıkış yaptı. 43, 55 ve 65 inç boyutlarında sunulan yeni seri, çerçevesiz 4K QLED ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Tüm modellerde HDR10+, Dolby Vision ve Filmmaker Mode desteği yer alıyor. Geniş izleme açısı sunan panellerin yenileme hızı ise 60Hz seviyesinde.

    Yeni X Pro serisi, dört çekirdekli A55 işlemciden ve Mali-G52 grafik biriminden güç alıyor. Tüm modellerde 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunurken, ses tarafında 43 inçlik modelde 30W, 55 ve 65 inçlik modellerde ise toplamda 34W gücünde yerleşik hoparlörler kullanılıyor. Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X ve Xiaomi Sound desteği sayesinde ses deneyimi de üst seviyeye taşınıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında üç HDMI girişi (biri eARC destekli), iki USB 2.0 portu, Ethernet, AV girişi, kulaklık çıkışı ve optik ses çıkışı yer alıyor. Ayrıca çift bant Wi-Fi, Bluetooth, Google Cast, Miracast ve Apple AirPlay 2 desteği sayesinde cihazlarla kablosuz bağlantı da oldukça kolay hale geliyor.

    Google TV işletim sistemiyle çalışan modeller, Xiaomi’nin içerik keşif arayüzü PatchWall ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Spotify gibi popüler platformlara doğrudan erişebiliyor. PatchWall, 300’den fazla canlı kanal ve 30’un üzerinde platform üzerinden öneriler sunarken, çocuklar için güvenli içerikler ve ebeveyn kilidi gibi özellikler de sunuyor. Ayrıca 120Hz Oyun Güçlendirici modu ve Google Asistan entegrasyonu da serinin öne çıkan yenilikleri arasında.

    Siyah renk seçeneğiyle piyasaya çıkan seride, 65 inçlik modelin ölçüleri 1445 x 75 x 833 mm olarak belirtiliyor ve yaklaşık 12.7 kilogram ağırlığa sahip. Fiyatlandırma ise model boyutuna göre değişiyor. 43 inçlik model yaklaşık 385 dolar, 55 inçlik model 540 dolar ve 65 inçlik versiyon ise yaklaşık 780 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüm modellerin satış tarihi olarak 16 Nisan 2025 duyuruldu.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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