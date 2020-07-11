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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'ye ait sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı

    Xiaomi'ye ait ilginç bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı. Tasarım cihazın tamamını saran ekranı, iç aksamları belli eden transparan bir kasayı ve mekanik zoom yapabilen dev bir kamerayı içeriyor.
    12 sa.
    4,5b
    10
    5
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Xiaomi'ye ait sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı
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    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarıyla ün salmış bir isim olsa da farklı şeyler denemekten çekinmiyor, alışılmışın dışında tasarımlara sahip, sınırlı sayıda üretim, yüksek fiyatlı, konsept cihazlar da piyasaya sürüyor. 

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    Bunlardan bir tanesi de şirketin geçtiğimiz yılın Aralık ayında tanıtmış olduğu, esnek OLED paneli sayesinde her yanı dokunmatik ekranla çevrilmiş olan, %180,6'lık ekran / gövde oranı ile heyecan uyandıran akıllı telefon modeli Mi Mix Alpha'ydı. Bu model ne yazık ki hiçbir zaman karşımıza alıcı bulmaya hazır ticari bir ürün olarak çıkmadı ama ilerleyen süreçte bu cihaza benzer tasarım dillerine sahip pek çok yeni Xiaomi cihazının patentleri, görüntüleri ortaya çıktı. Bu da çok büyük ihtimalle şirketin her yanı ekranla kaplı konsept bir akıllı telefon piyasaya sürme yolundaki çalışmalarının askıya alınmadığının bir işareti.

    Bahsini ettiğimiz Mi Mix Alpha benzeri cihazlardan bir tanesinin daha patenti ve render görüntüleri çok kısa zaman önce ortaya çıktı ve bu cihazın tek ilginç noktası her yanının ekranla kaplanmış olması değil. Aynı zamanda arka tarafındaki OLED panelin dışında kalan kasa kısmının iç aksamları gösterecek şekilde transparan olması ve tıpkı kompakt kameralarda olduğu gibi yakınlaştırma miktarını ayarlamak için ileri veya geri doğru hareket ettirebilen dev bir arka kamera sensörüne sahip olması. 

    Xiaomi'ye ait sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı
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    Xiaomi'nin "süper kamera" olarak nitelendirdiği bu kamera sensörü 108 MP çözünürlüğünde ve mekanik zooma gelişmiş yapay zeka yetenekleri eşlik ediyor. Xiaomi'nin tüm bu elementleri bir araya toplayan bir akıllı telefon kamerası üretmesi ihtimalinde akıllı telefon fotoğrafçılığına yepyeni bir soluk getireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

    Son olarak cihazın 5G desteğine sahip olduğuna da değinmemiz gerekiyor.
    Bu tasarımı abartılı, kafa karıştırıcı bulacak pek çok kişi olsa da güçlü bir donanımla birlikte ticari bir ürün olarak karşımıza çıkması ihtimalinde oldukça büyük ses getireceğinden şüphemiz yok. Bu tasarımın hayata geçirilip geçirilmeyeceği veya geçirilirse bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise henüz herhangi bir fikrimiz yok.



    https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-patent-features-transparent-5G-smartphone-with-single-108-MP-AI-super-camera-and-incredible-wraparound-display.481013.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ozmenakif (Akif Özmen) 7 sa. en beğenilen
    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarıyla ün salmış bir isim değil artık maalesef. Diğer markalardan farkı kalmadı
    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarıyla ün salmış bir isim değil artık maalesef. Diğer markalardan farkı kalm...
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    Yanıtla +6
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 10 sa.
    Çöpün çöpünden, çöp çıkmış

    ?? Aaaa kamera yaptık demiş.??
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 5 sa.
    Yazılıma çalış Mİ
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    ozmenakif (Akif Özmen) 7 sa. en beğenilen
    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarıyla ün salmış bir isim değil artık maalesef. Diğer markalardan farkı kalmadı
    Yanıtla +6
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 10 sa.
    Çöpün çöpünden, çöp çıkmış

    ?? Aaaa kamera yaptık demiş.??
    Yanıtla +5
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 11 sa.
    xiaomi kamera konusunda hiç bir zaman iyi olmadı olamaz
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    .T. 11 sa.
    tweeter hoparlör mü koymuş arkaya? Dım tıs dım tıs
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