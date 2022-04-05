Xiaomi Mix Fold 2 her iki tarafa da katlanabilen ilk akıllı telefon olacak

Gelen son bilgilere göre, yeni Xiaomi Mix'in piyasaya sürülmesi ertelendi. Onun yerine şirket 2022'de iki amiral gemisine odaklanacak: Xiaomi 12 Ultra ve katlanabilir Mix Fold 2.
Xiaomi Mix Fold 2 ne zaman çıkacak?
Mix Fold 2'nin 360 derecelik menteşeye sahip dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Başka bir deyişle cihaz hem içe hem de dışa katlanabilecek. Ayrıca LTPO teknolojisi ile hem dış hem de iç ekranların yüksek bir yenileme hızı alacağı, iç ekranın ise 2.5K çözünürlüğe sahip olacağı bildiriliyor. Akıllı telefonun ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 üzerinde çalışacağı belirtilmiş.
Sızıntılara göre, akıllı telefonun piyasaya sürülmesi Haziran ayında gerçekleşecek. Model numarası (22061218C) ve kod adı (Zizhan) bilindiği için, cihaz sertifika veritabanlarında birkaç kez görülmüştü. Mix Fold 2, uluslararası sürümden önce Çin'de piyasaya sürülecek. Xiaomi'nin cihazı Haziran ayında tanıtması kuvvetle muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa