Xioami, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirler ve kâr arttı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayınladı. Açıklanan verilere göre şirketin toplam geliri 9.92 milyar dolara yükseldi. Net kâr ise geçtiğimiz seneye oranla %183 artarak 840 milyon dolar oldu. Şirketin brüt kâr marjı %22.7 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Firmanın kasasında ise 17.8 milyar dolar nakit bulunuyor.

Xiaomi bu süre zarfında Arge yatırımlarını da %22 oranında arttırarak 700 milyon dolar para harcadı. "İnsan, otomobil, ev" ekosistem stratejisini benimseyen firma bu amaçla 5000 mühendis ile yedi senelik çalışmanın ardından HyperOS işletim sistemini ortaya çıkardı.

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Yeni tanıttığı Xiaomi 14 serisiyle kısa sürede 1 milyon satış rakamına ulaşan firmanın akıllı telefon bölümü %16.6 brüt kâr marjıyla rekor kırdı. Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında 13 çeyrek üstüste ilk üç sırada yer almayı başardı. Şirket, tüketici elektroniği segmentinde de gelirlerini tarihinin en yüksek seviyesi olan 2.8 milyar dolara yükseltti. IoT segmentinde 699 milyon bağlı IoT cihaza ulaşan Xiaomi'nin Mi Home uygulamasını aktif olarak kullanan kişi sayısı 84 milyona ulaştı.

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Xioami, 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı