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    Xioami, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirler ve kâr arttı

    Xiaomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayınladı. Açıklanan verilere göre şirketin toplam geliri 9.92 milyar dolara yükseldi. Net kar ise %183 artarak 840 milyon dolar oldu.
    Xioami, 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayınladı. Açıklanan verilere göre şirketin toplam geliri 9.92 milyar dolara yükseldi. Net kâr ise geçtiğimiz seneye oranla %183 artarak 840 milyon dolar oldu. Şirketin brüt kâr marjı %22.7 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Firmanın kasasında ise 17.8 milyar dolar nakit bulunuyor.

    Xiaomi bu süre zarfında Arge yatırımlarını da %22 oranında arttırarak 700 milyon dolar para harcadı. "İnsan, otomobil, ev" ekosistem stratejisini benimseyen firma bu amaçla 5000 mühendis ile yedi senelik çalışmanın ardından HyperOS işletim sistemini ortaya çıkardı.

    Yeni tanıttığı Xiaomi 14 serisiyle kısa sürede 1 milyon satış rakamına ulaşan firmanın akıllı telefon bölümü %16.6 brüt kâr marjıyla rekor kırdı. Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında 13 çeyrek üstüste ilk üç sırada yer almayı başardı. Şirket, tüketici elektroniği segmentinde de gelirlerini tarihinin en yüksek seviyesi olan 2.8 milyar dolara yükseltti. IoT segmentinde 699 milyon bağlı IoT cihaza ulaşan Xiaomi'nin Mi Home uygulamasını aktif olarak kullanan kişi sayısı 84 milyona ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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