Xioami, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirler ve kâr arttı

Xiaomi bu süre zarfında Arge yatırımlarını da %22 oranında arttırarak 700 milyon dolar para harcadı. "İnsan, otomobil, ev" ekosistem stratejisini benimseyen firma bu amaçla 5000 mühendis ile yedi senelik çalışmanın ardından HyperOS işletim sistemini ortaya çıkardı.
Yeni tanıttığı Xiaomi 14 serisiyle kısa sürede 1 milyon satış rakamına ulaşan firmanın akıllı telefon bölümü %16.6 brüt kâr marjıyla rekor kırdı. Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında 13 çeyrek üstüste ilk üç sırada yer almayı başardı. Şirket, tüketici elektroniği segmentinde de gelirlerini tarihinin en yüksek seviyesi olan 2.8 milyar dolara yükseltti. IoT segmentinde 699 milyon bağlı IoT cihaza ulaşan Xiaomi'nin Mi Home uygulamasını aktif olarak kullanan kişi sayısı 84 milyona ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.