XRP Ledger, yerel NFT entegrasyonu için kolları sıvadı

XRP Ledger geliştiricileri tarafından paylaşılan bir blog gönderisi ile 1.9.1 güncellemesini açıklandı. Bu güncelleme ile birlikte doğrulayıcıların deftere NFT‘leri kaydetmesine olanak tanıyan XLS-20 standardı lehinde oy kullanılabilecek
XRP Ledger geliştirici ekibinin paylaştığı bir blog yazısına göre; ekip, NFT kodlarının istikrarlı, ölçeklenebilir ve performans gösterdiğinden emin olmak için sıkı bir çalışma yaptı. Yapılan testler sonucunda, performans istenilen düzeye getirildi.
Geliştiriciler, XLS-20’nin etkinleştirilmesinden sonra ortaya çıkan sunucu yazılım performansı özelliklerini ve kaynak gereksinimlerini, testlerin sonucunu paylaşarak açıklamayı planlıyor.
Ayrıca XLS-20 standardı da dahil olmak üzere önerilen yeni özellik değişiklikleri için varsayılan oy “Hayır” olarak ayarlanmış durumda. Geliştirici ekip bu kararın oylama sırasında verilecek kararı almadan önce oy veren kişiye süre tanımak ve değişiklikleri daha iyi kavramasına olanak sağlamak olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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