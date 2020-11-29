Yaklaşmakta olan Nokia 5.4'e dair ilk detaylar ortaya çıktı

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HMD Global'e ait Nokia, Nokia 5 serisi altında yeni bir orta seviye akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Yeni akıllı telefon, önceki nesil Nokia 5.3'ün yerini alacak. Nokia 5.4 olarak adlandırılacak akıllı telefonun Nokia 7.3 5G ile birlikte önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği düşünülüyor. HMD Global telefon üzerinde çalıştıklarını kabul etse de lansmana dair net bir tarih bildirmedi.

Nokia Power User, yaklaşmakta olan telefona dair birkaç sızıntıyı paylaştı. Nokia 5.4, önceki nesil 5.3'e göre farklı ekran tasarımı, birkaç renk seçeneği ve iki depolama alanı varyantına sahip olacak. Telefon ayrıca eylül ayında piyasaya sürülen Nokia 3.4'e tasarım olarak benzeyecek gibi görünüyor.

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Nokia 5.4 sızdırılan özellikler

Nokia 5.4 yaklaşık 6.4 inç delikli ekrana sahip olacak. Nokia 5.3'te yer alan damla çentik ekranın yerine yeni akıllı telefonda delik ekran tasarımına gidilecek.

İşlemci belli değil ancak önceki nesil 5.3'te yer alan Snapdragon 665 yonga setinden daha güçlü bir işlemciye sahip olması bekleniyor.

Nokia 5.4, 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneğinin yanı sıra 4GB RAM ve 128GB depolama seçeneği ile gelecek.

Nokia 5.4, Nokia 5.3'teki kamera kurulumuna benzer şekilde dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Başlangıçta mavi ve mor renk seçeneklerine sahip olacak ancak daha sonra birkaç renk seçeneği daha gelebilir.

https://www.gsmarena.com/nokia_5_4_ram_storage_color_options-news-46495.php

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