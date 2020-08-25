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    Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ve ön sipariş detayları belli oldu

    Japonya’nın hiç bilinmeyen yüzünü keşfedeceğiniz Sega’nın yeni Yakuza: Like a Dragon oyunu için çıkış tarihi açıklandı. Farklı koleksiyon paketleri içerisinde kostüm ekstraları olacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ve ön sipariş detayları belli oldu
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    Sega’nın yıllardır eskimeyen Yakuza oyun serisi bu yıl bir kez daha oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok mekaniği baştan aşağı yenilenen Yakuza: Like a Dragon için bir çıkış tarihi açıklandı.

    Yakuza: Like a Dragon neler sunuyor?

    Yakuza: Like a Dragon oyununda alt seviye bir yakuza üyesi olan Ichiban Kasuga ve ekibinin sıfırdan yükselme çabasına şahit olacağız. Serinin 15 yılı geride bırakmasının şerefine Yokohama’nın bugüne kadar görülmemiş yüzünü keşfetmeye çalışıyorsunuz.

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    Yakuza: Like a Dragon ayrıca dövüş mekaniklerini de baştan ele alıyor. Yakuza’nın standart dövüş mekaniğinin yanına sıra tabanlı bir RPG savaş sistemi de ekleniyor. Yakuza dans ederek, müzik yaparak veya yemek yaparak çok farklı şekillerde düşmanlarını alt etmeye çalışacak.

    Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ve ön sipariş detayları belli oldu
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    Yakuza: Like a Dragon oyunu 13 Kasım itibariyle Steam, Xbox One ve PS4 için satışa sunulacak. Xbox Series X ve PS5 versiyonları ise konsolların çıkışına göre piyasada olacak. Standart versiyon 60$ fiyat etiketine sahipken Kahraman versiyonu 70$, Efsane Kahraman versiyon ise 90$ olacak. Versiyonlarda görünüm ve ekstra kostüm gibi farklılıklar yer alıyor.



    https://wccftech.com/yakuza-like-a-dragon-release-date-pre-order-special-editions/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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