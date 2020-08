Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ve ön sipariş detayları belli oldu

Tam Boyutta Gör

Sega’nın yıllardır eskimeyen Yakuza oyun serisi bu yıl bir kez daha oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok mekaniği baştan aşağı yenilenen Yakuza: Like a Dragon için bir çıkış tarihi açıklandı.

Yakuza: Like a Dragon oyununda alt seviye bir yakuza üyesi olan Ichiban Kasuga ve ekibinin sıfırdan yükselme çabasına şahit olacağız. Serinin 15 yılı geride bırakmasının şerefine Yokohama’nın bugüne kadar görülmemiş yüzünü keşfetmeye çalışıyorsunuz.

