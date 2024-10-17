Yandex, Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım yapacak: Yeni özellikler yolda!

Tam Boyutta Gör Ülkemizde arama moturundan navigasyona, pazarlamadan veri analizine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Yandex, Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planını duyurdu. Yandex, Türkiye’ye 400 milyon dolar yatırım yapacak ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak.

Yeni özellikler geliyor

Yandex’ten yapılan açıklamaya göre şirketin pek çok teknolojisinin yerelleştirilmesi ve Türkiye’deki erişimin genişletilmesi amaçlanıyor. Yakın zamanda Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama teknolojisi ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerin lansmanı yapılacak. Yandex’in navigasyon hizmetlerine şehirlere özgü yerel bilgiler de dahil olmak üzere yeni özellikler eklenerek Türkiye'deki kullanıcı deneyimini daha da geliştirilecek.

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Yandex Search Türkiye CEO'su Alexander Popovskiy, “Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’de bilgi teknolojisi ürünleri geliştirmek için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı ve yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Popovskiy, Türkiye için özel olarak tasarlanmış bir dizi ürünün yakında piyasaya sürüleceğini belirterek, "Amacımız Türkiye'ye bir bütün olarak değer katmak ve önceki yıllarda yerel pazarda elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemek. Bu yaklaşımla, Türkiye’deki kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayan hiper yerelleştirilmiş ürünler geliştirmeye odaklandık. Kısa bir süre içinde Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama ürünümüzü ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerimizin de lansmanını yapacağız." dedi.

Türkiye’deki internet kullanımına vurgu yapan Popovskiy, Türkiye’nin dünyada en iyi 10 internet kullanım oranlarından birine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin inovasyon için verimli bir zemin sunduğu ve Yandex'in de Türkiye'nin dijital ortamına katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca hükümetinin teknoloji alanında ‘sağlıklı rekabeti’ teşvik etme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. pazarı ve dijital ekonomi, işletmeler ve daha iyi ve yenilikçi ürünler elde eden son kullanıcılar için faydalı olan ‘sağlıklı rekabeti’ teşvik etme konusundaki kararlılığının da altını çizdi.

Aylık 6 milyon kullanıcı

Yandex, ülkemizde aylık toplam 6 milyon kullanıcıya sahip olan Yandex Arama, Haritalar ve Navigasyon gibi hizmetleri sunuyor. Yandex’in B2B servislerini 300’den fazla Türk şirketi kullanıyor. Türkiye'deki girişimcilere özel startup programında ise 40'tan fazla Türk girişimi bulunuyor.

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Yandex, Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım yapacak