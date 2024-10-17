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    Yandex, Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım yapacak: Yeni özellikler yolda!

    Yandex, Türkiye'deki hizmet çeşitliliğini artırmak ve yerel hizmetler sunmak için önümüzdeki 3 yıl içinde 400 milyon dolar yatırım yapacak. Yeni eklenecek özelliklerden bazıları açıklandı.
    Yandex, Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde arama moturundan navigasyona, pazarlamadan veri analizine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Yandex, Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planını duyurdu. Yandex, Türkiye’ye 400 milyon dolar yatırım yapacak ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak.

    Yeni özellikler geliyor

    Yandex’ten yapılan açıklamaya göre şirketin pek çok teknolojisinin yerelleştirilmesi ve Türkiye’deki erişimin genişletilmesi amaçlanıyor. Yakın zamanda Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama teknolojisi ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerin lansmanı yapılacak. Yandex’in navigasyon hizmetlerine şehirlere özgü yerel bilgiler de dahil olmak üzere yeni özellikler eklenerek Türkiye'deki kullanıcı deneyimini daha da geliştirilecek.

    Yandex Search Türkiye CEO'su Alexander Popovskiy, “Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’de bilgi teknolojisi ürünleri geliştirmek için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı ve yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.

    Popovskiy, Türkiye için özel olarak tasarlanmış bir dizi ürünün yakında piyasaya sürüleceğini belirterek, "Amacımız Türkiye'ye bir bütün olarak değer katmak ve önceki yıllarda yerel pazarda elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemek. Bu yaklaşımla, Türkiye’deki kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayan hiper yerelleştirilmiş ürünler geliştirmeye odaklandık. Kısa bir süre içinde Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama ürünümüzü ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerimizin de lansmanını yapacağız." dedi.

    Türkiye’deki internet kullanımına vurgu yapan Popovskiy, Türkiye’nin dünyada en iyi 10 internet kullanım oranlarından birine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin inovasyon için verimli bir zemin sunduğu ve Yandex'in de Türkiye'nin dijital ortamına katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca hükümetinin teknoloji alanında ‘sağlıklı rekabeti’ teşvik etme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. pazarı ve dijital ekonomi, işletmeler ve daha iyi ve yenilikçi ürünler elde eden son kullanıcılar için faydalı olan ‘sağlıklı rekabeti’ teşvik etme konusundaki kararlılığının da altını çizdi.

    Aylık 6 milyon kullanıcı

    Yandex, ülkemizde aylık toplam 6 milyon kullanıcıya sahip olan Yandex Arama, Haritalar ve Navigasyon gibi hizmetleri sunuyor. Yandex’in B2B servislerini 300’den fazla Türk şirketi kullanıyor. Türkiye'deki girişimcilere özel startup programında ise 40'tan fazla Türk girişimi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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