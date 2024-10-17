Yandex, Türkiye'ye 400 milyon dolar yatırım yapacak: Yeni özellikler yolda!

Yeni özellikler geliyor
Yandex’ten yapılan açıklamaya göre şirketin pek çok teknolojisinin yerelleştirilmesi ve Türkiye’deki erişimin genişletilmesi amaçlanıyor. Yakın zamanda Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama teknolojisi ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerin lansmanı yapılacak. Yandex’in navigasyon hizmetlerine şehirlere özgü yerel bilgiler de dahil olmak üzere yeni özellikler eklenerek Türkiye'deki kullanıcı deneyimini daha da geliştirilecek.
Yandex Search Türkiye CEO'su Alexander Popovskiy, “Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’de bilgi teknolojisi ürünleri geliştirmek için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı ve yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.
Popovskiy, Türkiye için özel olarak tasarlanmış bir dizi ürünün yakında piyasaya sürüleceğini belirterek, "Amacımız Türkiye'ye bir bütün olarak değer katmak ve önceki yıllarda yerel pazarda elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemek. Bu yaklaşımla, Türkiye’deki kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayan hiper yerelleştirilmiş ürünler geliştirmeye odaklandık. Kısa bir süre içinde Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli arama ürünümüzü ve tamamen yerelleştirilen diğer hizmetlerimizin de lansmanını yapacağız." dedi.
Türkiye’deki internet kullanımına vurgu yapan Popovskiy, Türkiye’nin dünyada en iyi 10 internet kullanım oranlarından birine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin inovasyon için verimli bir zemin sunduğu ve Yandex'in de Türkiye'nin dijital ortamına katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca hükümetinin teknoloji alanında ‘sağlıklı rekabeti’ teşvik etme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. pazarı ve dijital ekonomi, işletmeler ve daha iyi ve yenilikçi ürünler elde eden son kullanıcılar için faydalı olan ‘sağlıklı rekabeti’ teşvik etme konusundaki kararlılığının da altını çizdi.
Aylık 6 milyon kullanıcı
Yandex, ülkemizde aylık toplam 6 milyon kullanıcıya sahip olan Yandex Arama, Haritalar ve Navigasyon gibi hizmetleri sunuyor. Yandex’in B2B servislerini 300’den fazla Türk şirketi kullanıyor. Türkiye'deki girişimcilere özel startup programında ise 40'tan fazla Türk girişimi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.