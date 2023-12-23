Hindistan hassas hava tahminleri için yapay zekâ kullanacak

Hindistan yapay zekâ ile hava tahmini yapacak
Bu yıl aşırı yağmurların sebep olduğu sellerde Hindistan, 3000’den fazla vatandaşını kaybetti. Ayrıca 1.4 milyar nüfusu beslemek için pirinç, buğday ve şeker üretimi kritik öneme sahip. Bunların hepsi çok daha hassas ve dakik hava tahminlerine ihtiyaç duyuyor.
Normalde hava tahminleri için süper bilgisayar ve matematik modellemelerinden faydalanılıyordu ancak bu artık yeterli değil. Meteoroloji Departmanı bunun için yapay zekâdan faydalanacak.
Departman hali hazırda ısı dalgaları ve sıtma gibi hastalıklar için yapay zekâ yardımıyla halka açık uyarılar yayınlıyor. Yeni kurulacak tahmin merkezi bunun ötesinde yapay zekâ ile hassas hava tahminleri yaparak detaylı raporlar oluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.