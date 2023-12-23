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    Hindistan hassas hava tahminleri için yapay zekâ kullanacak

    Ülkede fazla sayıda cana mal olan şiddetli hava olayları için Hindistan yapay zekâya başvuruyor. Hava olaylarının nokta atışı tahmini için özel bir merkez kurulacak.
    Hindistan Tam Boyutta Gör
    Küresel ısınma nedeniyle hava olaylarının daha şiddetli hale gelmesi, geleneksel meteoroloji yöntemlerinin ötesine geçilmesini zorunlu kılıyor. Hindistan hava tahminleri için yapay zekâ yöntemlerinden faydalanacak.

    Hindistan yapay zekâ ile hava tahmini yapacak

    Bu yıl aşırı yağmurların sebep olduğu sellerde Hindistan, 3000’den fazla vatandaşını kaybetti. Ayrıca 1.4 milyar nüfusu beslemek için pirinç, buğday ve şeker üretimi kritik öneme sahip. Bunların hepsi çok daha hassas ve dakik hava tahminlerine ihtiyaç duyuyor.

    Normalde hava tahminleri için süper bilgisayar ve matematik modellemelerinden faydalanılıyordu ancak bu artık yeterli değil. Meteoroloji Departmanı bunun için yapay zekâdan faydalanacak.

    Departman hali hazırda ısı dalgaları ve sıtma gibi hastalıklar için yapay zekâ yardımıyla halka açık uyarılar yayınlıyor. Yeni kurulacak tahmin merkezi bunun ötesinde yapay zekâ ile hassas hava tahminleri yaparak detaylı raporlar oluşturacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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