Hindistan hassas hava tahminleri için yapay zekâ kullanacak

Tam Boyutta Gör Küresel ısınma nedeniyle hava olaylarının daha şiddetli hale gelmesi, geleneksel meteoroloji yöntemlerinin ötesine geçilmesini zorunlu kılıyor. Hindistan hava tahminleri için yapay zekâ yöntemlerinden faydalanacak.

Hindistan yapay zekâ ile hava tahmini yapacak

Bu yıl aşırı yağmurların sebep olduğu sellerde Hindistan, 3000’den fazla vatandaşını kaybetti. Ayrıca 1.4 milyar nüfusu beslemek için pirinç, buğday ve şeker üretimi kritik öneme sahip. Bunların hepsi çok daha hassas ve dakik hava tahminlerine ihtiyaç duyuyor.

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Normalde hava tahminleri için süper bilgisayar ve matematik modellemelerinden faydalanılıyordu ancak bu artık yeterli değil. Meteoroloji Departmanı bunun için yapay zekâdan faydalanacak.

Departman hali hazırda ısı dalgaları ve sıtma gibi hastalıklar için yapay zekâ yardımıyla halka açık uyarılar yayınlıyor. Yeni kurulacak tahmin merkezi bunun ötesinde yapay zekâ ile hassas hava tahminleri yaparak detaylı raporlar oluşturacak.

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Yapay zekâ ile hava tahminleri daha hassas