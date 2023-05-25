Yeni nesil yapay zekâ asistanlarına 450 milyon dolar yatırım

Yapay zekâya 450 milyon dolar
Gelen bilgilere göre yeni nesil yapay zekâ asistanları üzerinde çalışan Anthropic girişimi C serisi fonlama turunda toplamda 450 milyon dolarlık yatırım aldı. Yatırımcılar arasında Google, Salesforce ve Zoom gibi isimler yer alıyor.
Girişim Claude adını verdiği bir dijital asistan üzerinde çalışıyor ancak bildiğimiz Siri tanımından oldukça farklı. Örneğin Claude kendisine verilen binlerce bilimsel materyali analiz ederek araştırma raporları hazırlayabiliyor.
Diğer taraftan yapay zekâ araştırmalarının faydaları ve güvenliği ile ilgili araştırmalar yapacak bir ekip de kurulmuş. Böylece sohbet robotlarının veriyi işlerken izlemesi gereken yol çizilecek ve sektöre yardımcı olacak. Elde edilen yatırım teknolojilerin daha da iyileştirilmesi için harcanacak. Girişim Claude asistanını isteyen firmalara açmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.