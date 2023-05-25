Yeni nesil yapay zekâ asistanlarına 450 milyon dolar yatırım

Tam Boyutta Gör Özellikle bu yıl yapay zekâ sohbet robotlarına ilgi patlama yaptı ve adeta yatırım yağıyor. Ağırlık sohbet robotlarından yana olsa da belki de bu trendin öncüsü sayılabilecek dijital asistanlar da yatırımlardan payını alıyor.

Yapay zekâya 450 milyon dolar

Gelen bilgilere göre yeni nesil yapay zekâ asistanları üzerinde çalışan Anthropic girişimi C serisi fonlama turunda toplamda 450 milyon dolarlık yatırım aldı. Yatırımcılar arasında Google, Salesforce ve Zoom gibi isimler yer alıyor.

Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria 19 sa. önce eklendi

Girişim Claude adını verdiği bir dijital asistan üzerinde çalışıyor ancak bildiğimiz Siri tanımından oldukça farklı. Örneğin Claude kendisine verilen binlerce bilimsel materyali analiz ederek araştırma raporları hazırlayabiliyor.

Diğer taraftan yapay zekâ araştırmalarının faydaları ve güvenliği ile ilgili araştırmalar yapacak bir ekip de kurulmuş. Böylece sohbet robotlarının veriyi işlerken izlemesi gereken yol çizilecek ve sektöre yardımcı olacak. Elde edilen yatırım teknolojilerin daha da iyileştirilmesi için harcanacak. Girişim Claude asistanını isteyen firmalara açmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zekâ yatırımları giderek artıyor