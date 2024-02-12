Tam Boyutta Gör Yapay zeka çılgınlığı hız kesmeden sürerken teknolojinin gelişmesinde payı olan donanımlarda da talep hızla artıyor. Bunlardan birisi olan HBM yani yüksek bant genişlikli belleklerde de durum tam olarak bu. HBM bellek endüstrisi, yapay zekadan gelen muazzam taleple birlikte büyük bir ekonomik toparlanmanın yaşandığını ve fiyatların yüzde 500 oranında yükseldiğini bildiriyor.

HBM bellekler talep rekor seviyede

Pazar araştırma şirketi Yolo Group, HBM bellek arz ve talep zincirinin 2023 yılı boyunca önemli değişikliklere tanık olduğunu, üretim seviyelerinde ve benimseme oranlarında eş zamanlı olarak ciddi bir artış yaşandığını ve HBM'nin yapay zeka furyası öncesine göre çok daha değerli bir kaynak haline geldiğini söylüyor.

Nvidia ve AMD gibi firmalar tarafından üretilen yapay zeka hızlandırıcıları ile HBM belleklere olan talep rekor kırarak fiyatların yüzde 500 oranında artmasına neden oldu. Pazarın gelişmeye devam edeceği öngörüldüğü için bu durumun bir süre daha değişmeyeceği belirtiliyor.

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Raporda vurgulanan bir başka ilginç gerçek de Samsung Electronics ve SK Hynix'in şu anda HBM pazarlarına hakim oldukları. İki firma toplam pazarın yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor. Dahası, yakın zamanda HBM lideri SK hynix ve TSMC'nin ittifak yaptığı bildirildi; dolayısıyla, pazar rakamlarının dinamik bir şekilde gelişmesi de bekleniyor.

HBM pazarlarının önümüzdeki beş yıl içinde yıllık yüzde 45'lik bileşik oranla büyümesinin beklendiği söyleniyor; bu da genel pazar sermayesinde ve bu özel akımdan elde edilen gelirde muazzam bir artışa tanık olacağımız anlamına geliyor. HBM4’ün de yolda olduğu düşünüldüğünde üreticiler hallerinden bir süre memnun kalacak gibi görünüyor.

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Yapay zeka çılgınlığı HBM bellek fiyatlarını yüzde 500 artırdı