Yapay zeka çılgınlığı HBM bellek fiyatlarını yüzde 500 artırdı

HBM bellekler talep rekor seviyede
Pazar araştırma şirketi Yolo Group, HBM bellek arz ve talep zincirinin 2023 yılı boyunca önemli değişikliklere tanık olduğunu, üretim seviyelerinde ve benimseme oranlarında eş zamanlı olarak ciddi bir artış yaşandığını ve HBM'nin yapay zeka furyası öncesine göre çok daha değerli bir kaynak haline geldiğini söylüyor.
Nvidia ve AMD gibi firmalar tarafından üretilen yapay zeka hızlandırıcıları ile HBM belleklere olan talep rekor kırarak fiyatların yüzde 500 oranında artmasına neden oldu. Pazarın gelişmeye devam edeceği öngörüldüğü için bu durumun bir süre daha değişmeyeceği belirtiliyor.
Raporda vurgulanan bir başka ilginç gerçek de Samsung Electronics ve SK Hynix'in şu anda HBM pazarlarına hakim oldukları. İki firma toplam pazarın yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor. Dahası, yakın zamanda HBM lideri SK hynix ve TSMC'nin ittifak yaptığı bildirildi; dolayısıyla, pazar rakamlarının dinamik bir şekilde gelişmesi de bekleniyor.
HBM pazarlarının önümüzdeki beş yıl içinde yıllık yüzde 45'lik bileşik oranla büyümesinin beklendiği söyleniyor; bu da genel pazar sermayesinde ve bu özel akımdan elde edilen gelirde muazzam bir artışa tanık olacağımız anlamına geliyor. HBM4’ün de yolda olduğu düşünüldüğünde üreticiler hallerinden bir süre memnun kalacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.