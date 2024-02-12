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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka çılgınlığı HBM bellek fiyatlarını yüzde 500 artırdı

    HBM bellek endüstrisi, yapay zekadan gelen muazzam taleple birlikte büyük bir ekonomik toparlanmaya tanık oluyor. FHBM fiyatlarının yüzde 500 yükseldiği belirtiliyor.
    Yapay zeka çılgınlığı HBM bellek fiyatlarını yüzde 500 artırdı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çılgınlığı hız kesmeden sürerken teknolojinin gelişmesinde payı olan donanımlarda da talep hızla artıyor. Bunlardan birisi olan HBM yani yüksek bant genişlikli belleklerde de durum tam olarak bu. HBM bellek endüstrisi, yapay zekadan gelen muazzam taleple birlikte büyük bir ekonomik toparlanmanın yaşandığını ve fiyatların yüzde 500 oranında yükseldiğini bildiriyor.

    HBM bellekler talep rekor seviyede

    Pazar araştırma şirketi Yolo Group, HBM bellek arz ve talep zincirinin 2023 yılı boyunca önemli değişikliklere tanık olduğunu, üretim seviyelerinde ve benimseme oranlarında eş zamanlı olarak ciddi bir artış yaşandığını ve HBM'nin yapay zeka furyası öncesine göre çok daha değerli bir kaynak haline geldiğini söylüyor.

    Nvidia ve AMD gibi firmalar tarafından üretilen yapay zeka hızlandırıcıları ile HBM belleklere olan talep rekor kırarak fiyatların yüzde 500 oranında artmasına neden oldu. Pazarın gelişmeye devam edeceği öngörüldüğü için bu durumun bir süre daha değişmeyeceği belirtiliyor.

    Raporda vurgulanan bir başka ilginç gerçek de Samsung Electronics ve SK Hynix'in şu anda HBM pazarlarına hakim oldukları. İki firma toplam pazarın yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor. Dahası, yakın zamanda HBM lideri SK hynix ve TSMC'nin ittifak yaptığı bildirildi; dolayısıyla, pazar rakamlarının dinamik bir şekilde gelişmesi de bekleniyor.

    HBM pazarlarının önümüzdeki beş yıl içinde yıllık yüzde 45'lik bileşik oranla büyümesinin beklendiği söyleniyor; bu da genel pazar sermayesinde ve bu özel akımdan elde edilen gelirde muazzam bir artışa tanık olacağımız anlamına geliyor. HBM4’ün de yolda olduğu düşünüldüğünde üreticiler hallerinden bir süre memnun kalacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 21 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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